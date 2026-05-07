NBA: Jugador de los Lakers sufre lesión grave

Una dolorosa lesión en su mano izquierda ha marcado el comienzo de las semifinales de la Conferencia Oeste para los Los Angeles Lakers, en un partido que dejó más que un mal sabor de boca.

Jarred Vanderbilt, ala-pívot de los Lakers, sufrió un fuerte golpe en su dedo meñique durante el encuentro inaugural contra los Oklahoma City Thunder, partido que culminó con un 108-90 en contra de su equipo. Las imágenes del momento son impactantes y han recorrido las redes, mostrando la intensidad del incidente.

Un momento crítico en la cancha

La jugada se desató cuando Vanderbilt saltó con la intención de bloquear un tiro de Chet Holmgren. Sin embargo, su mano impactó contra el tablero, provocando una reacción inmediata. Al principio, la situación no parecía alarmante, pues jugadas similares ocurren con frecuencia en la liga. No obstante, los gritos de dolor del jugador alertaron a todos en el recinto.

La reacción de sus compañeros y entrenadores

La angustia fue palpable cuando las cámaras enfocaron a los jugadores de los Thunder en el banco; su reacción de apartar la mirada dejó claro que se trataba de un episodio serio. “Tuve que acercarme para ver cómo estaba, ya que se le veía muy mal. Estaba gritando y evidentemente algo serio había ocurrido”, expresó JJ Redick, entrenador de los Lakers, quien reconoció la rareza de la lesión. A pesar del dolor, Redick comentó que Vanderbilt mantenía un buen estado de ánimo.

Palabras de LeBron James sobre la situación

LeBron James, otro de los referentes del equipo, también comentó sobre la difícil situación que enfrentó su compañero: “Es un tipo duro. Si Vando estaba sintiendo dolor, entonces algo realmente sucedió”. Estas palabras resaltan la preocupación y camaradería dentro del equipo en un momento crítico.

Diagnóstico y recuperación

A pesar de sumar solo 2 puntos y 1 rebote en los 6 minutos que estuvo en el juego, Vanderbilt no abandonó inmediatamente la cancha para recibir atención médica. Según el periodista de ESPN, Shams Charania, el diagnóstico es alarmante: sufrió una luxación abierta del dedo meñique, que requirió puntos de sutura tras el partido debido a que el hueso quedó expuesto. Su recuperación es un proceso a seguir para el equipo y sus seguidores en esta crucial fase del playoff.