Pilar Rahola desafía a Marcela Pagano: ‘Las difamaciones deben ir a tribunales’

La periodista catalana Pilar Rahola se enfrenta a Marcela Pagano tras ser acusada de organizar reuniones entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y empresarios en España. Rahola no solo desmintió las afirmaciones, sino que también anunció que tomará acciones legales.

El cruce de declaraciones comenzó el martes por la noche durante un programa de C5N, donde Pagano lanzó acusaciones graves sobre la supuesta participación de Rahola en encuentros empresariales en el extranjero, insinuando que Adorni cobraba por estas reuniones.

Las acusaciones de Pagano

Durante su intervención, Pagano destacó que Adorni, en su rol de jefe de Gabinete, se había beneficiado de reuniones organizadas por Rahola, sugiriendo que estas juntas se realizaban en España y que existía un interés económico detrás de ellas. «Adorni iba y se reunía, por ejemplo en España, con empresarios… Reuniones que le organizaba una periodista», afirmó Pagano.

Un ataque a la imagen de Rahola

Paganó continuó ampliando sus acusaciones, sugiriendo que el prestigio repentino de Rahola como analista es parte de un esquema más amplio para atraer inversiones aprovechando su cercanía al Gobierno. «Estamos hablando de una persona que tiene acceso a información privilegiada», argumentó.

La contundente respuesta de Rahola

Ante las declaraciones de Pagano, Rahola no tardó en responder, descalificando las acusaciones como «absolutamente mentira». En un mensaje ferviente en redes sociales, aseguró que no ha tenido encuentros con Adorni en Madrid ni ha facilitado reuniones con empresarios. «Nunca lo he visto en Madrid. Nunca me he reunido con él», sentenció.

Acciones legales en camino

Rahola reveló que si Pagano no se retracta, procederá legalmente por injurias, añadiendo que ya está en contacto con una abogada en Argentina para llevar el caso a tribunales. «No hay ni un testimonio, no hay ni una foto, reto a esta mujer a que demuestre un solo encuentro», afirmó en el programa A24.

El apoyo a Rahola

Entre los que salieron en defensa de Rahola se encuentran Lilia Lemoine, quien expresó su apoyo vehemente en redes sociales, y el legislador porteño Waldo Wolff, quienes han criticado duramente las acusaciones de Pagano. «Esta persona miente compulsivamente», escribió Lemoine.

La confusión de las motivaciones

Cuando se le preguntó sobre las razones detrás de las acusaciones de Pagano, Rahola sugirió que podrían existir dos explicaciones: una mentira deliberada o una desinformación que la diputada ha tomado como cierta. «Probablemente se la habrá creído», concluyó.