Santiago Sosa asume el arco tras la expulsión de Cambeces en el partido contra Botafogo

En un giro inesperado, Santiago Sosa tuvo que asumir el papel de arquero en Racing tras la expulsión de Facundo Cambeces durante el partido contra Botafogo. Esta decisión marcó un momento polémico en la derrota del equipo argentino.

El mediocampista Santiago Sosa se convirtió en el arquero de Racing tras la roja directa a Facundo Cambeces, quien dejó al club con uno menos en un momento crucial del encuentro. Sucedió tras una dura entrada al jugador Lucas Villalba, que dejó a los de Avellaneda en una situación compleja al finalizar el partido en Brasil.

Un partido con altibajos para Racing

Lo que comenzó como una prometedora oportunidad para Racing de mejorar su posición en el grupo E de la Conmebol Sudamericana se transformó rápidamente en una dura derrota. Necesitaba un triunfo para seguir con opciones de clasificación, pero la caída por 2 a 1 complicó sus aspiraciones en el torneo.

Una expulsión que marcó el destino del partido

La expulsión de Cambeces no solo dejó a Racing con diez jugadores, sino que también obligó al entrenador Gustavo Costas a optar por Sosa, ya que había agotado las variantes. Este cambio forzado se convirtió en un momento histórico para el mediocampista, quien se vistió con guantes y camiseta de arquero.

Un cambio de indumentaria inesperado

Aún con los guantes en mano, Santiago Sosa se enfrentó a una situación peculiar en el estadio Nilton Santos. Al principio, el árbitro Wilmar Roldán le indicó que su pantalón coincidía con el de sus compañeros, lo que le obligó a cambiarse rápidamente durante el partido. Un detalle cómico en medio de la presión del momento.

El resultado final y sus consecuencias

El encuentro terminó con el conjunto local alcanzando la cima del grupo, mientras Racing quedó rezagado. Con un total de cuatro puntos, se encuentra por detrás de Caracas y en una situación complicada en la competición. En sus declaraciones, Sosa asumió la responsabilidad por la derrota, reconociendo que el equipo se enfrenta a un momento crítico.

Una noche amarga para Cambeces

Facundo Cambeces no solo vivió la frustración de ser expulsado, sino que también fue responsable de un gol que marcó el rumbo del partido. Su error en un tiro de Danilo Oliveira permitió que el balón se colara en el arco, sumando una serie de desaciertos en una noche desafortunada para Racing.

Estos eventos han generado preocupación en los seguidores de Racing, que esperan una pronta recuperación y una mejora en el rendimiento del equipo en los próximos encuentros del torneo.