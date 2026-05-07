Mensaje Impactante de la Esposa de Adorni en Plena Controversia Gobiernista

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, ha dejado a todos sorprendidos con un mensaje profundo en sus redes sociales, en un momento de controversia por cuestiones patrimoniales de su pareja.

Este miércoles, a través de su perfil de Instagram, Angeletti compartió una reflexión que rápidamente captó la atención de sus seguidores. «Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás», escribió, sugiriendo que la evolución personal puede requerir despedirse de ciertas etapas de la vida.

Reflexiones sobre el Crecimiento Personal

En su post, Angeletti plantea que «evolucionar también es despedirse», un enfoque que suele enfatizar en su trabajo como coach ontológica. En medio del escándalo que envuelve a Adorni, luego de las revelaciones sobre su patrimonio y la controversia del vuelo presidencial a Nueva York, Bettina ha decidido cesar las publicaciones relacionadas con su consultora +Be.

Un Mensaje de Superación

Con palabras que resuenan con aquellos que buscan la superación personal, Angeletti añadió: «Hay formas de pensar, decisiones y versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos llevará al siguiente». Su mensaje toca la idea de que el crecimiento implica reconocer cuándo es tiempo de dejar atrás viejas creencias y maneras de relacionarse.

Entre la Controversia y el Autoconocimiento

Esta reflexión llega en un momento tenso para la pareja. Angeletti ha sido mencionada en el contexto del llamado «Adorni gate», no solo por su presencia en el viaje polémico, sino también por las implicancias de su rol en la compra de una propiedad en el country de Indio Cua. Además, se ha solicitado a la Justicia investigar si la empresaria tuvo beneficios relacionados con contratos públicos.

Conexiones en el Mundo del Coaching

En 2022, Angeletti fue parte de un evento de coaching ontológico junto a Rosa Gutiérrez, quien asesora sobre comunicación en la secretaría del área. Este tipo de actividades refleja su compromiso con el desarrollo personal, a pesar de estar en el ojo de la tormenta mediática.