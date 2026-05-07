Hantavirus en Crucero: Infectólogos Califican Transmisión entre Personas como ‘Marginal’

La reciente detección de hantavirus en el crucero MV Hondius ha encendido las alarmas a nivel global. Aunque especialistas acreditan que la transmisión entre humanos es poco común, este incidente ha sombrado de incertidumbre a varios pasajeros.

La posibilidad de contagio interhumano del hantavirus se volvió un tema candente tras el brote en el crucero MV Hondius. A pesar de la preocupación, los expertos destacan que el contacto directo con roedores marcó la raíz de esta enfermedad, considerada poco común en su transmisión entre personas.

Detalles del Brote en el Crucero MV Hondius

Según el infectólogo francés Vincent Ronin, las condiciones específicas del barco, como la cercanía de los pasajeros y la falta de ventilación, facilitaron la propagación del virus. En el crucero viajaban muchos adultos mayores, lo que incrementó el riesgo.

¿Qué es el Hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores y no suele propagarse entre humanos. La cepa “Andes”, detectada recientemente, es una de las pocas variantes que puede transmitirse entre personas, aunque esto es extremadamente raro. De hecho, los contagios suelen acontecer en contextos hospitalarios.

¿Cómo se Propaga el Virus?

La forma principal de contagio del hantavirus es a través del contacto con excrementos de roedores. Inhalar partículas contaminadas en espacios cerrados como galpones o desvanes es uno de los métodos más comunes de transmisión, según el especialista Ronin.

Investigaciones en Curso

Las autoridades están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar la fuente de contagio a bordo del MV Hondius. Aunque algunos pasajeros pudieron haber tenido contacto previo con el virus, las condiciones únicas del crucero amplificaron el riesgo de contagio.

Síntomas y Período de Incubación

El período de incubación del hantavirus puede variar entre una y seis semanas. Durante este tiempo, se recomienda el monitoreo médico para detectar síntomas como fiebre, dolores musculares y complicaciones respiratorias, que pueden surgir en casos más severos. Esta enfermedad puede llegar a tener una tasa de letalidad que oscila entre 10% y 50% dependiendo de la cepa.

Acciones de la Organización Mundial de la Salud

La situación en el crucero es coordinada por la Organización Mundial de la Salud, que está realizando un seguimiento exhaustivo de todos los pasajeros. Las medidas incluyen la evacuación de aquellos que necesiten atención médica y el monitoreo de contactos cercanos.

Perspectivas de Epidemia

Los expertos sostienen que no hay evidencia de un brote epidémico en Argentina. Las tasas de contagio de hantavirus se mantienen dentro de niveles normales y lo ocurrido en el MV Hondius debe verse como un caso aislado. Ronin enfatiza que esto es un “evento excepcional” y no un indicativo de una propagación más amplia.