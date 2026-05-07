Descubre la escenografía que transforma ‘Desde el jardín’ en una experiencia inolvidable

La esperada obra "Desde el Jardín", protagonizada por Guillermo Francella y adaptada por Marcos Carnevale, se ha convertido en un fenómeno en el Teatro Metropolitan desde su estreno el 28 de marzo. Acompáñanos a descubrir los secretos detrás de esta producción cautivadora.

La historia sigue las peripecias de Chance, un jardinero ingenuo que, tras la muerte de su empleador, se ve envuelto en una serie de situaciones inesperadas. La actuación de Francella, junto a talentosos actores como Andrea Frigerio y Martín Seefeld, ha sido elogiada por un público ansioso por disfrutar de una propuesta teatral única.

Una Escenografía que Hipnotiza

El equipo de producción, liderado por la diseñadora de escenografía Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez, ha creado un entorno visual que transporta al espectador a un mundo encantado. La escenografía ofrece mucho más que profundidad; ofrece una experiencia inmersiva que resalta cada momento de la trama.

Creando el Universo de Chance

La construcción del escenario empezó con una lectura exhaustiva del texto original, para capturar la esencia de la historia. A través de maquetas, pruebas y colaboraciones con el director, el equipo logró un montaje que sorprende en cada escena.

Interacción Teatral y Realidad

A medida que se desarrollaban los ensayos, se buscó un equilibrio entre la abstracción y los elementos realistas que el guion requería, especialmente en la representación del jardín, un símbolo poderoso en la narrativa de la obra.

Un Jardín como Protagonista

El jardín no es solo un fondo; es una parte fundamental de la historia. Este entorno, diseñado con módulos que permiten el paso de los actores, se convierte en el espacio donde Chance se siente más conectado con el mundo exterior. Con detalles cuidadosos, como telas traslúcidas y elementos de decoración cuidadosamente seleccionados, se logra un efecto natural y envolvente.

Plantas que Cuentan Historias

La combinación de plantas secas y artificiales ha sido meticulosamente elegida para crear la atmósfera deseada. Cada elemento, desde troncos de grandes dimensiones hasta capas de vegetación, ha sido diseñado para añadir profundidad a la narrativa de Chance y su jardín.

El Impacto en el Público

Las reacciones del público han sido abrumadoramente positivas, destacando la innovadora escenografía y la actuación del elenco. La obra ha logrado tocar las fibras del corazón del espectador, convirtiéndose en una de las producciones más esperadas en la escena teatral argentina.

Una Producción que Inspira

«Desde el Jardín» no es solo una obra de teatro; es un esfuerzo colectivo que resalta la importancia del trabajo en equipo detrás de escena. Con una producción cuidada y un elenco talentoso, esta obra promete dejar una huella imborrable en la memoria cultural de Buenos Aires.