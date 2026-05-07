Cafiero: «Adorni, un pararrayos del Gobierno»

El diputado nacional de Unión por la Patria, Santiago Cafiero, arremetió contra el oficialismo, sugiriendo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es un escudo para desviar la atención de otros problemas críticos del país.

Durante una reciente entrevista en el programa A Dos Voces (TN), Cafiero expresó que Adorni está siendo utilizado estratégicamente para evitar que se hable de temas clave como la situación económica y los hospitales universitarios. Afirmó: “El Gobierno lo está usando de pararrayos”.

Beneficio para la Oposición

Cafiero recalcó que la permanencia de Manuel Adorni en el cargo es una ventaja para la oposición, ya que unifica los discursos en un momento crítico. “Para la oposición está bárbaro que Adorni siga ahí», sostuvo, destacando que su continuidad potencia las críticas hacia el oficialismo.

Duras Críticas al Gobierno

El exjefe de Gabinete no se limitó a criticar la figura de Adorni, sino que apuntó con dureza a la administración actual, describiéndola como “un gobierno de pungas y mecheras”. Cafiero argumentó que mientras el Gobierno pronuncia lemas y discursos a la multitud, en realidad, “le mete la mano en la cartera a las jubiladas”.

Los Viajes de Nucleoeléctrica Argentina

Abordando la polémica en torno al informe de gestión de Adorni, el legislador peronista criticó los exagerados gastos en viajes por parte de autoridades de Nucleoeléctrica Argentina. “La querían privatizar, pero antes de eso, usaron la tarjeta corporativa para irse de viaje. Eso cristaliza lo que es este Gobierno”, dijo empháticamente.

Demandas por Transparencia

En medio de este ambiente tenso, la senadora Patricia Bullrich exigió que Adorni presente urgentemente su declaración jurada de bienes, a raíz de denuncias de enriquecimiento ilícito. “El jefe de Gabinete tiene que aclarar su situación”, mencionó en declaraciones a los medios.

Defensa de Javier Milei

Por su parte, el presidente Javier Milei salió en defensa de su funcionario, argumentando en LN+ que “Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel” y enfatizó que Adorni estaba listo para presentar su información financiera. Además, minimizó el impacto que pueda tener la investigación en el ámbito político, afirmando: “El desgaste político no me importa”.