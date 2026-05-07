Gimnasia ya tiene rival: arranca los cuartos de final este viernes

Gimnasia de Comodoro ya tiene confirmado a su rival en los cuartos de final de la Liga Nacional de básquetbol: el próximo adversario será Independiente de Oliva, en una emocionante serie que comenzará este viernes.

El equipo, dirigido por Pablo Favarel, iniciará la competencia en su hogar, con los dos primeros partidos programados para el 8 y 10 de septiembre en Comodoro. La definición de los cruces llegó tras la fase de Reclasificación, donde Instituto de Córdoba se llevó el último lugar disponible al derrotar a Obras Basket como visitante.

Un Camino Definido en la Reclasificación

Como resultado de la Reclasificación, Independiente se posicionó en el séptimo lugar y se enfrentará a Gimnasia, mientras que Instituto, tras clasificar octavo, se medirá contra Quimsa. Los encuentros de Gimnasia en esta serie serán cruciales, ya que el tercer partido está programado para el miércoles 13 en Oliva, y en caso de ser necesario, el cuarto se jugará el 15. Un quinto partido, si llegara a ser necesario, se llevará a cabo el 18 en Comodoro.

Ventaja de Localía para Gimnasia

Finalizando la fase regular en segundo lugar, el equipo comodorense disfrutará de ventaja de local en los cuartos de final. De avanzar a las semifinales, también definirá el cruce en el Polideportivo Socios, frente al vencedor del partido entre Regatas Corrientes y Ferro.

Independiente: Un Rival a Respetar

Independiente de Oliva llega a esta instancia tras superar a La Unión de Formosa en una serie complicada, cerrando con un empate y luego una victoria de 3-1 como local. Durante la fase regular, ambos equipos se repartieron victorias, destacándose un partido muy reñido donde Independiente se impuso 81 a 78, mientras que Gimnasia logró su victoria con un 91-82.

Dirigido por Martín González, el equipo cuenta en su plantilla con los jugadores Fortunato Rolfi, Nicolás Marcucci, Patricio Tabárez, Rolando Vallejos y Agustín Cáffaro, quienes son respaldados por un sólido banco de suplentes.

Cruces y Resultados de la Reclasificación

Reclasificación:

(5°) Boca 3 – (12°) San Martín 0

(6°) Ferro 3 – (11°) Peñarol 1

(7°) Obras 2 – (10°) Instituto 3

(8°) La Unión 1 – (9°) Independiente 3

Cuartos de Final:

Quimsa – Instituto

Gimnasia – Independiente

Regatas – Ferro

Oberá – Boca

Semifinales:

Quimsa/Instituto vs Oberá/Boca

Gimnasia/Independiente vs Regatas/Ferro