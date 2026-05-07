Esposa de Adorni provoca con su post: ‘Siempre hay que dejar algo atrás’

Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, ha compartido un enigmático mensaje en Instagram mientras su marido se enfrenta a acusaciones de enriquecimiento ilícito, dejando entrever que el cambio es esencial para avanzar.

La esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, publicó un reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram el 6 de mayo, justo en medio de la investigación que involucra a su esposo por un presunto enriquecimiento ilícito. En su post, Angeletti sostuvo: “Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás”. Su afirmación, cargada de significados, resuena en tiempos de incertidumbre.

“Hay formas de pensar, decisiones que hemos tomado y versiones de nosotros mismos que fueron importantes para llegar hasta aquí. Sin embargo, no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos llevará al siguiente”, añadió.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti

Reflexiones sobre el crecimiento personal

Angeletti continuó con su mensaje, haciendo hincapié en la importancia de reconocer el momento en que algo se vuelve insuficiente y la necesidad de despedirse para evolucionar. “Soltar no es perder, es abrir espacio para lo nuevo”, enfatizó.

Este posteo llega justo un día después de la difusión de videos sobre las obras realizadas en su residencia en el country Indio Cuá, que involucrarían un gasto de 245.000 dólares. Imágenes del trabajo, que incluye una piscina y un quincho, han encendido aún más el debate sobre la transparencia de la pareja.

El contratista Matías Tabar, responsable de estas reformas, declaró ante la autoridad competente que las obras se llevaron a cabo entre septiembre de 2024 y julio de 2025, un contexto que añade complejidad a la situación.

Matías Tabar

La defensa de Javier Milei

El presidente Javier Milei, en una reciente entrevista, defendió fervientemente a Adorni, afirmando con un enfático “ni en pedo se va”. Aseguró que confía plenamente en la integridad de su jefe de Gabinete, señalando que se enfrenta a una “carnicería mediática” y comentarios malintencionados.

Asimismo, Milei arremetió contra el contratista Tabar, acusándolo de ser un “militante kirchnerista” y desestimando las afirmaciones sobre los exorbitantes costos de las reformas. “La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”, concluyó.

Milei también se opuso a las exigencias de la oposición, destacando que “los números están en orden” y que la declaración jurada de Adorni será presentada sin preocupación alguna. El mandatario expresó su confianza en que todo será esclarecido en su momento.