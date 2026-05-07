Caputo se mantiene firme: No saldrá al mercado internacional, respaldado por Fitch

La agencia Fitch ha elevado la calificación de la deuda soberana argentina, un anuncio que genera expectativas sobre el futuro económico del país. Este cambio, aunque positivo, plantea interrogantes sobre la estrategia a seguir por el gobierno de Javier Milei.

Recientemente, Fitch Rating aumentó la nota de la deuda soberana argentina de CCC+ a B-, un avance significativo que saca al país de la zona de «incumplimiento inminente». Para el gobierno, esta actualización es un reconocimiento al programa de shock implementado, mientras que para los inversores, marca el comienzo de la presión para el regreso a los mercados internacionales.

Desde el Palacio de Hacienda, fuentes oficiales comunicaron a PERFIL que este cambio no implica alterar su enfoque de mantener finanzas sanas sin depender del mercado de Wall Street. Según afirmaron, el financiamiento está asegurado para los próximos pagos de cupones, lo que elimina la necesidad de salir a buscar nueva deuda en el corto plazo.

¿El momento adecuado para emitir deuda?

A pesar de la postura cautelosa del gobierno, el mercado financiero muestra signos de impaciencia. Traders y fondos de inversión en Nueva York insisten en que una emisión exitosa de deuda soberana, incluso a tasas del 10% o 11%, podría ser el catalizador que impulse una reducción en el Riesgo País.

Actualmente, el indicador elaborado por JP Morgan se encuentra cerca de los 600 puntos básicos, tras alcanzar un mínimo de 514 puntos justo después de la noticia de la mejora de Fitch. Los analistas sugieren que si la tasa de los bonos soberanos se sitúa por debajo de un dígito, sería el momento oportuno para que el gobierno evalúe su salida al mercado.

Factores de riesgo y desafíos internos

El contexto político y económico argentino presenta desafíos que preocupan a los inversores. Tres factores se destacan en sus evaluaciones: la necesaria reforma laboral, la crisis política relacionada con cuestionamientos sobre el patrimonio de Manuel Adorni, y la debilidad persistente de las reservas netas.

A pesar de que el Banco Central ha logrado adquirir más de USD 7.000 millones recientemente, la falta de retención significativa de este flujo debido a los compromisos fiscales pone en relieve las vulnerabilidades económicas del país.

El futuro de la economía argentina

Fitch también advierte que Argentina aún enfrenta restricciones severas para obtener una calificación de grado de inversión. Las debilidades en la posición de liquidez internacional son un factor relevante que deberán considerarse para navegar futuros obstáculos de confianza.

Por otra parte, se vislumbra una recuperación económica desigual. Sectores como la energía, minería, y agroindustria están en crecimiento, mientras que los segmentos orientados al mercado interno siguen rezagados, lo que suscita preocupación respecto a la sostenibilidad social del ajuste económico.

Si bien la mejora en la calificación de deuda es vista como un respaldo a la estrategia económica del gobierno, la falta de acción para emitir nueva deuda sugiere que el gobierno prefiere esperar a que el Riesgo País disminuya de forma orgánica, en lugar de verse forzado a realizar una colocación onerosa.