Arthur Miller revela secretos de su matrimonio con Marilyn Monroe en grabaciones inéditas

Las recién descubiertas grabaciones de Arthur Miller revelan detalles íntimos y oscuros de su breve pero intensa unión con Marilyn Monroe, una de las parejas más fascinantes de Hollywood.

Durante casi tres décadas, el aclamado dramaturgo compartió sus reflexiones más profundas sobre su matrimonio con la icónica actriz, explorando su complejidad emocional y las tragedias personales que marcaron su relación.

Una conexión que sobrepasó lo romántico

En conversaciones grabadas con el académico Christopher Bigsby, Miller confesó que Monroe deseaba más que un esposo; anhelaba un “padre, amante, amigo y agente”. Esta presión emocional fue una carga pesada para ambos, complicando su relación desde el inicio.

La sombra de la fatalidad

Miller expresó su preocupación constante por el bienestar de Monroe, mencionando que siempre sintió la presencia de la muerte sobre ella. Recordó un episodio crítico donde tuvo que llamar a médicos tras una sobredosis de drogas, reflejando su desesperación por protegerla.

Realidades difíciles y desengaños

A pesar de su intenso amor, Miller se dio cuenta rápidamente de su incompatibilidad. Se dio cuenta de que Monroe carecía de los recursos internos necesarios para sobrellevar la vida pública y privada. “No estaba preparado para su vulnerabilidad”, admitió.

Tragedias personales y caminos divergentes

Tras sufrir un aborto espontáneo y una ectópica, Miller sintió que la maternidad representaba una carga adicional para Monroe, quien ya enfrentaba presiones extremas en su carrera. Reflexionando sobre este deseo de ser madre, comentó que su vida podría haber sido aún más complicada con un hijo.

La espiral descendente de su relación

Con el paso del tiempo, la pareja se volvió completamente ajena. En medio de la filmación de «The Misfits», escrita por Miller, la tensión llegó a un punto crítico. Las peleas frecuentes llevaron a una rápida distanciamiento emocional, que culminó en el fin de su matrimonio.

Reconocimientos y arrepentimientos

Mirando hacia atrás, Miller sentía que había sacrificado su carrera para atender una relación que se desmoronaba. Admitió que la intensidad de su vida con Monroe era insostenible y estaba al borde de la ruina personal y profesional.

Gravada para la posteridad

Estas grabaciones, ahora publicadas en el libro «The Arthur Miller Tapes: A Life in His Own Words», están repletas de anécdotas sobre su vida, su carrera y sus cavilaciones sobre su relación con Monroe, revelando la complejidad de sus emociones y las presiones del estrellato.

Un legado que trasciende el tiempo

Bigsby, quien transcribió las charlas, resalta que las experiencias de Miller siguen siendo relevantes hoy. La manera en que el dramaturgo exploró la fragilidad de la sociedad y el conflicto interno se refleja en sus obras, ofreciendo lecciones valiosas para las generaciones actuales.