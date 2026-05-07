Maldonado en la Costa Atlántica: Temporal deja calles anegadas y árboles caídos

La ciudad balnearia enfrenta una situación crítica tras el paso de un intenso temporal, que ha generado estragos en varias localidades de la Costa Atlántica.

Calles convertidas en ríos, cruces intransitables y barrios sumidos en la oscuridad. Un torrencial aguacero, acompañado de ráfagas de viento, ha puesto a Mar del Plata y localidades cercanas en una difícil situación. Más de 100 milímetros de lluvia han caído en cuestión de horas, causando un caos en la región.

Impacto del Temporal en Mar del Plata

Las primeras estimaciones de lluvia en La Feliz indican que se registraron aproximadamente 100 milímetros entre la tarde y la medianoche del miércoles, y según los pronósticos, lo peor aún está por venir.

Precauciones y Alertas

A pesar de la magnitud del temporal, el comité de emergencias de la Municipalidad decidió no suspender las clases programadas para el jueves. Sin embargo, se pidió a la población que extremara las precauciones, dado que se esperan ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Condiciones Climáticas Críticas

Este fenómeno atmosférico de ciclogénesis, que estaba pronosticado para el fin de semana, ha llegado anticipadamente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por caída de agua intensa, ráfagas y la posibilidad de granizo, todo acompañado de actividad eléctrica intensa.

Consecuencias en la Infraestructura

El saldo del temporal incluye árboles caídos, carteles volados, y daños en redes de electricidad. En el macrocentro, varios sectores sufrieron anegamientos, y la empresa de energía EDEA reportó que dos distribuidores se vieron afectados, dejando a algunos barrios sin luz.

Rescate y Prevención

A pesar de la gravedad de la situación, Defensa Civil informó que no hubo evacuaciones, aunque recomendaron evitar la circulación innecesaria por las calles. La decisión de mantener las actividades escolares para el jueves se tomó a pesar de la advertencia de lluvias continuas.

La Playa en Riesgo

Uno de los focos de preocupación es la costa. Los expertos advierten que el cambio en la dirección del viento incrementará considerablemente el oleaje, lo que podría poner en riesgo la seguridad de quienes se acerquen a la playa.

El surfista Santiago Aguerre, consultado por medios locales, enfatizó que hay un «alto peligro de vida», ya que las áreas normalmente seguras podrían convertirse en trampas debido a la rápida subida del mar.

Pronóstico a Futuro

Lo ocurrido hasta ahora es solo el inicio. Se prevén temperaturas de entre 14° y 18° para el jueves, con vientos alcanzando hasta 69 km/h. Además, se anuncian condiciones climáticas similares para el sábado, cuando se espera el mayor impacto de la ciclogénesis.

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras esperan el retiro final del núcleo de la tormenta, previsto para después del fin de semana.