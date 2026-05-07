Caída en Recaudación: Consumo e Importaciones Marcan el Retroceso

La recaudación fiscal en Argentina enfrenta un declive notable, un fenómeno que refleja las dificultades económicas actuales del país. Expertos advierten que esta tendencia podría tener consecuencias profundas si no se toman medidas urgentes.

La recaudación impositiva en Argentina se encuentra en un proceso de deterioro continuo. Según el tributarista Sebastián Domínguez, esta situación no es nueva, sino el resultado de diversos factores económicos. “Llevamos nueve meses con una recaudación que no alcanza a seguir el ritmo de la inflación”, señaló, lo que ha llevado a una caída real de los ingresos del Estado.

Factores Claves Detrás de la Caída

Uno de los motivos centrales es la disminución en el comercio exterior. “La baja en las importaciones ha generado una recaudación menor”, explicó Domínguez, y añadió que esta tendencia se ve agravada por una reducción de derechos de exportación en varios sectores.

Enfocándonos en el Consumo Interno

El comportamiento del consumo interno también es determinante. “Hemos observado una caída en la recaudación del IVA, directamente vinculada a un menor consumo”, destacó. Esta disminución en la actividad económica se refleja directamente en las finanzas del Estado.

Además, Domínguez mencionó el impacto de las importaciones en el sistema tributario: “Estas se gravan como si fueran ventas en el mercado local, así que su disminución también afecta la recaudación”, explicó.

La Cultura de Cumplimiento Fiscal y sus Implicaciones

Un aspecto menos visible pero crucial es el cumplimiento de las obligaciones fiscales. “Es posible que aumente la evasión del IVA, especialmente si la población siente que no tiene dinero suficiente para pagar impuestos”, advirtió. Esto podría llevar a una fragilidad en la cultura tributaria del país.

Proyecciones Futuras y Decisiones Gubernamentales

Domínguez subrayó que parte de la caída en la recaudación se debe a opciones tomadas por el Gobierno. “La reducción de retenciones y otros tributos ha influido en esta realidad”, explicó. Ante la mirada hacia el futuro, destacó eventos fiscales que podrían mejorar temporalmente la situación: “Mayo traerá vencimientos de ganancias para personas jurídicas y en junio para personas humanas”, anticipó.

Aun así, aclaró que cualquier recuperación dependerá de un impulso en la actividad económica. “Si logramos reactivar un poco la economía, esto podría ayudar a incrementar la recaudación”, concluyó, aunque sugirió que el escenario sigue siendo complejo, ya que el Gobierno podría optar por seguir reduciendo impuestos como parte de una estrategia política. “Tal vez se mantenga el equilibrio fiscal a expensas de una recaudación menor”, reflexionó, dejando abierta la posibilidad de un cambio en el enfoque tributario del país.