Escándalo en La Libertad Avanza: La diputada Lilia Lemoine responde a la viralización de una foto sensible

La diputada Lilia Lemoine ha salido al paso de una controvertida publicación en las redes sociales que expone su vida privada. La legisladora defiende su honor y denuncia el intento de desprestigio en su contra.

En un reciente post en su cuenta de X, Lilia Lemoine reaccionó ante la difusión de una imagen íntima, en la que aparece con su expareja. La foto, que fue compartida sin su consentimiento, ha generado un fuerte revuelo. Lemoine aclaró: “Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020, diciendo que es de OnlyFans… Nunca tuve OnlyFans. La verdad es que esa foto debe estar en mi Facebook”.

Lilia Lemoine publicó la imagen completa en su cuenta oficial de X.

La diputada también lanzó críticas directas hacia su expareja, insinuando que él podría estar detrás de la filtración: “Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar”. Su defensa manifiesta no solo el desafío personal que enfrenta, sino también un llamado a la reflexión sobre el respeto por la vida privada de los funcionarios públicos.

Esto no les gusta a los autoritarios. El ejercicio del periodismo crítico es fundamental en la democracia. Este tipo de ataques buscan silenciar a quienes se atreven a exponer la verdad.

La situación continúa en desarrollo, y se espera que la legisladora aclare más sobre este punto en el futuro próximo.