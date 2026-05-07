Reyes del Sur: El mejor kickboxing regional en acción

La ciudad de Comodoro Rivadavia se alista para recibir a cientos de amantes del kickboxing en un emocionante festival que promete ser inolvidable. Este evento, conocido como "Reyes del Sur", se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en el gimnasio Municipal Nº 1.

Detalles del Festival de Kickboxing

El festival contará con una emocionante alineación de 80 peleas, reuniendo a atletas de Chile, Santa Cruz, Bariloche y diferentes localidades del valle chubutense. Con un inicio programado para las 12:00 y una duración hasta la medianoche, los espectadores podrán disfrutar de una jornada repleta de acción y adrenalina.

Organización a Cargo de Expertos

El evento es impulsado por Franco Rodríguez, junto al promotor Leandro Moreno, quienes han logrado una colaboración exitosa con Comodoro Deportes, bajo la dirección de Hernán Martínez. “Este festival se realiza por primera vez y culminará con peleas en categoría Pro-Am”, comentó Rodríguez, quien ha trabajado arduamente en el ámbito del kickboxing en la región.

Un Año de Éxitos en Kickboxing

Rodríguez recordó el éxito del festival del año pasado en el gimnasio Municipal Nº 3, donde dejó una huella significativa en la comunidad. “Gracias a todas las escuelas locales y también a quienes vienen de lugares como Río Gallegos y Puerto Madryn. Apreciamos su apoyo y participación”, añadió.

Un Evento para Todos

«Leo» Moreno también destacó la importancia de unir talentos de diversas localidades. “Es vital crear un espacio donde los jóvenes puedan brillar y mostrar sus habilidades. Este evento no solo es una celebración del kickboxing amateur, sino un apoyo fundamental para el desarrollo de futuros campeones”, afirmó.

Entradas y Expectativa

El precio de las entradas será de 20,000 pesos en taquilla, mientras que el acceso a ring side costará 25,000 pesos. Con un enfoque en la calidad y producción del evento, los organizadores prometen un ambiente espectacular: “Los verdaderos protagonistas serán los atletas”, concluyó «Leo» Moreno.

Destacados en el Ring

Entre los competidores más experimentados se destacan Candela Bahamonde del Gym Fight Club de Comodoro, quien se enfrentará a Natasha Calvo del Team Furia de Río Gallegos. Otros enfrentamientos interesantes incluyen a Lautaro Dure del Dojo Samurai contra Leandro Velásquez del Team Warriors, y a Agustín Robles del Team Rivas enfrentando a Kalen Pozo del Chino Team de Caleta Olivia.

Sin duda, “Reyes del Sur” se perfila como un evento imperdible para los fanáticos del deporte, prometiendo acción, emoción y un gran sentido de comunidad. ¡No te lo pierdas!