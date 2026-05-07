La nueva normativa impone que el 20% de las exportaciones de gas se destine obligatoriamente al consumo doméstico. Esta medida ha generado un intenso debate en la industria, que advierte sobre sus posibles repercusiones en la competitividad internacional de Australia.

La reciente decisión del gobierno australiano de implementar un esquema de reservas de gas para el este del país obligará a las empresas a asignar el 20% de sus exportaciones a usuarios nacionales. Esta política, considerada por algunos como una «intervención excesiva», podría impactar negativamente en la reputación de Australia como socio comercial confiable.

Anuncio y Reacciones a la Nueva Normativa

El gobierno federal presentó el modelo final del esquema de reservas, prometiendo generar «presión a la baja» en los precios para hogares y empresas. Aunque los fabricantes dependientes del gas han aplaudido la decisión, los grupos ambientalistas la descalifican como una mera «distracción» de la resistencia del partido Labor a imponer un impuesto del 25% sobre los ingresos de exportación de gas.

Impacto en el Mercado Gasero

Bajo esta nueva política, que entrará en vigor el 1 de julio de 2027, las tres principales compañías exportadoras de gas en Queensland tendrán la responsabilidad de reservar 20% de sus volúmenes de exportación para clientes del este del país. Las empresas deberán demostrar que han cumplido con sus obligaciones de suministro nacional para obtener un permiso para comercializar en el mercado internacional.

Un Equilibrio Delicado

Esta obligación se encuentra en el medio del rango inicial del 15% al 25% que el gobierno consideró tras anunciar su compromiso con el esquema. La normativa reemplazará al «gatillo de gas» anterior, el cual se utilizaba para asegurar el suministro interno, y no se aplicará a contratos firmados antes del anuncio.

Consentimiento y Críticas

Manufacturing Australia, que agrupa a importantes usuarios de gas, argumenta que este esquema es el «cambio estructural más significativo» en el mercado de gas en décadas. Su director ejecutivo, Ben Eade, ha señalado que una reserva nacional del 20% impulsará la inversión en manufactura y garantizará la seguridad energética para las futuras generaciones.

Por otro lado, Australian Energy Producers, que representa a los gigantes del gas, ha criticado la medida como una intervención injustificada que ahoga a los productores más pequeños y podría perjudicar la inversión futura. La CEO de esta organización, Samantha McCulloch, advirtió que el esquema podría poner en riesgo la reputación de Australia como un socio comercial confiable, especialmente en el contexto actual de crisis en el Medio Oriente.

El Camino hacia Adelante

La falta de consenso en el informe de la consulta del Senado sobre un nuevo impuesto al gas ha llevado a que se tablen comentarios adicionales que abogan por una revisión del sistema fiscal relacionado con los recursos. Miembros del partido Labor han manifestado que, una vez finalizada la crisis del petróleo internacional, deben revisarse las diversas propuestas fiscales presentadas durante la consulta.

Como conclusión, el ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, destacó que, aunque el uso del gas está disminuyendo, este seguirá siendo una fuente importante para la industria y un soporte en la transición hacia energías renovables. Sin embargo, expertos en energía como Joel Gilmore enfatizan que el nuevo esquema de reservas debe ser concebido como una estrategia para reducir gradualmente la dependencia del gas, no como un incentivo para seguir ampliando la extracción.