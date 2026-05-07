¡Inusual defensa! Camionero borracho alegó ‘comer una empanadita’ en ruta 2

Insólito incidente en Ruta 2: Camionero justifica su alcoholemia con una empanada

Un conductor de camión se convirtió en protagonista de un curioso episodio en la Ruta 2, donde un control de alcoholemia reveló que había consumido alcohol. Su sorprendente justificación dejó a todos asombrados.

El curioso episodio en el control de alcoholemia

El conductor, un hombre de 49 años oriundo de Ezeiza, circulaba por el cruce de Etcheverry, en el kilómetro 58 de la autovía que conecta Buenos Aires con la costa atlántica. Durante una inspección de rutina, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,65 gramos de alcohol en sangre.

“Me comí una empanadita”

Cuando la agente de tránsito le informó del resultado, el camionero respondió de manera inusual: "Me comí una empanadita". En un video del momento, se escucha cómo el personal del Ministerio de Transporte de la provincia le pide que detenga el camión y “tire la copa que tiene”. Sin oponer resistencia, el chofer accede y realiza la prueba.

Conciencia sobre la ley de alcohol cero

La funcionaria le recordó que en la provincia de Buenos Aires el límite de alcohol en sangre es cero. A lo que el hombre admitió estar consciente, pero insistió en que solo había tomado un "vasito nada más" para acompañar su comida.

Consecuencias del incumplimiento

Tras comprobarse el incumplimiento, los agentes de tránsito le retuvieron la licencia de conducir y levantaron el acta correspondiente. Desde la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial se comunicó que estos procedimientos son registrados mediante cámaras corporales en los operativos que se realizan diariamente en las rutas bonaerenses.

Gravedad de la situación

Las autoridades enfatizaron la seriedad de estas acciones, especialmente en el transporte de cargas, subrayando que “no hay excusas al volante”. El alcohol, en cualquier caso, puede poner en peligro la vida de otros.

Cambio legislativo en favor de la seguridad vial

En 2022, la Legislatura bonaerense aprobó un proyecto de ley que establece una "tolerancia cero" al conducir. Esta norma derogó la posibilidad de tener un nivel de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre, con el objetivo de garantizar la seguridad en las vías.

Penalidades por incumplimiento

La nueva legislación involucra multas, retención de la licencia, inhabilitación para conducir y cursos de concientización sobre el uso responsable de la vía pública. Una medida que refuerza el compromiso del gobierno provincial por mejorar la seguridad vial y proteger vidas en las carreteras.