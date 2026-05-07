Christian D’Alessandro: ‘Las jubilaciones cayeron un 43% en comparación al año pasado’

La situación de los jubilados en Argentina llega a un punto crítico, con una alarmante disminución en las nuevas jubilaciones y un acceso cada vez más limitado a los beneficios necesarios para su bienestar.

La realidad que enfrentan los jubilados en Argentina es desoladora. En diálogo con Canal E, Christian D’Alessandro alerta sobre un sistema que cada vez deja más desamparados a los adultos mayores. «La población adulta mayor sufre una grave falta de atención y prestaciones», enfatiza, reflejando la creciente preocupación en el ámbito de la salud.

Caída en Nuevas Jubilaciones

Uno de los aspectos más preocupantes es la drástica reducción en la cantidad de nuevas jubilaciones. Según D’Alessandro, el problema no es la disminución en el número de personas que llegan a la edad de retiro, sino las complicaciones para cumplir con los requisitos necesarios. «El fin de la moratoria ha dejado a 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres fuera del sistema por no alcanzar los 30 años de aportes», explica.

Este escenario ha llevado a una reducción significativa en las altas jubilatorias: «Las nuevas jubilaciones han caído un 43% respecto al mismo trimestre del año pasado», resalta. Esta situación implica un cambio estructural en un sistema que poco a poco excluye a más personas del régimen contributivo.

D’Alessandro también critica las alternativas como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que ofrece ingresos muy por debajo de una jubilación. «Es un desastre social que nos condene a vivir con el 80% de una pensión mínima», sostiene.

Costos y Acceso a Aportes

En este complicado contexto, D’Alessandro destaca que, para quienes aún pueden regularizar sus aportes, los costos son prohibitivos. «Cada mes de aporte cuesta alrededor de 37,200 pesos, y se incrementa con la inflación», explica, lo que deja a muchos en una situación insostenible.

El costo de completar años de aporte puede llegar a ser desmesurado: «Estamos hablando de casi 4.5 millones de pesos por 10 años de aportes», indica. Esta carga económica limita el acceso a una jubilación digna para una gran parte de la población.

Además, los ajustes en los haberes no logran compensar la pérdida de poder adquisitivo. «El próximo aumento será solo del 3.4%, basado en la inflación de hace dos meses», concluye, evidenciando la disparidad entre los ingresos y el costo de vida.

Ante esta situación, D’Alessandro enfatiza que el sistema previsional se enfrenta a un deterioro alarmante, con menos jubilaciones, más obstáculos para acceder a ellas y una vulnerabilidad creciente entre los adultos mayores.