El Futuro de la Universidad Pública en Riesgo: Franco Bartolacci Alerta Durante la Marcha Federal

Estudiantes y docentes se movilizan: Se anuncia una nueva marcha federal universitaria

La crisis por el recorte de presupuesto en las universidades públicas argentinas llevará a miles a las calles. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, comparte detalles de la protesta.

Detalles de la marcha federal universitaria

En una reciente aparición en el programa “QR!” de Canal E, Franco Bartolacci anunció que la marcha se llevará a cabo el próximo martes a las 17 horas en Plaza de Mayo, aunque también habrá actividades en varias ciudades donde se encuentran universidades públicas.

“El objetivo principal de la movilización es visibilizar el grave ajuste que sufren tanto el sistema universitario como el científico en Argentina. Este no es un asunto menor, el futuro de la universidad pública está en juego”, afirmó Bartolacci.

La preocupante situación financiera

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional destacó que, desde 2023, las transferencias federales a las universidades han disminuido un alarmante 45.6%. Además, mencionó un tema crítico: la situación salarial de los docentes, donde cerca del 70% gana menos de 600 mil pesos mensuales.

“La comunidad universitaria se esfuerza constantemente por mantener el sistema funcionando bajo condiciones difíciles, y en lugar de recibir agradecimientos, enfrenta ataques constantes de las autoridades”, subrayó.

La desconexión política y los problemas sociales

Durante la conversación, Bartolacci criticó el panorama político actual, señalando que muchos dirigentes parecen estar desconectados de las realidades cotidianas de los ciudadanos. “La política ha perdido la capacidad de empatizar. Hay un número significativo de personas que atraviesan momentos difíciles”, agregó.

El llamado a la acción no es solo un reclamo para el ámbito académico. Bartolacci enfatizó que la movilización se extiende a una discusión más amplia sobre el rol del Estado y el futuro de la educación pública en el país.

Un mensaje claro: el poder del pueblo

Respecto a las acciones del Gobierno, Bartolacci recordó que existe una ley de financiamiento universitario que todavía no ha sido implementada. “Si los reclamos institucionales no son suficientes, esperamos que la voz del pueblo, expresándose en la calle, logre hacer eco en las decisiones”, concluyó.

La movilización, entonces, no solo representa la lucha por la educación, sino también la defensa de un modelo de país que prioriza lo público como un bien esencial para la sociedad.