Javier Milei en Vivo: Apoya a Manuel Adorni y Propone Eliminar las PASO

El presidente Javier Milei realizó un viaje a Los Ángeles donde reiteró su compromiso de revitalizar Argentina y destacó la importancia de las libertades en la región.

Durante su intervención en el Instituto Milken, Milei enfatizó la transformación que está experimentando Estados Unidos bajo la dirección de Donald Trump, comparando este momento con lo que vive Argentina tras un reciente cambio en su rumbo político.

Un Nuevo Horizonte de Libertad

Milei subrayó el significado de la “convergencia” entre Argentina y Estados Unidos, mencionando que esto podría reactivar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio. En este contexto, también abogó por la libertad en naciones como Venezuela y Cuba.

Presentación del Programa de Gobierno

Durante su discurso en el renombrado hotel The Beverly Hilton, el mandatario argentino presentó los fundamentos de su agenda política, señalando resultados tangibles que demuestran la efectividad de su modelo basado en la libertad. Mostrando optimismo, Milei hablo de su claro propósito de atraer inversión hacia Argentina.

Invitación al Inversor Internacional

Refiriéndose a un encuentro previo en la misma sala hace dos años, Milei recordó que aquellos que invirtieron en Argentina vieron sus inversiones crecer significativamente. “Hoy, una vez más, los invito a apostar por Argentina. No para reemplazar el sueño americano, sino para enriquecerlo y llevarlo más lejos”, afirmó el presidente.