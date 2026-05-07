Adorni y su sueño presidencial: el renacer de Fabiola Yañez

La reciente elección legislativa en Buenos Aires ha traído sorpresas y movimientos inesperados en el panorama político. Manuel Adorni, el contador y vocero presidencial, se ha convertido en una figura clave de "La Libertad Avanza".

Un Candidato Inusual: Adorni y su Estrategia de Campaña

En la contienda por la Legislatura porteña de 2025, Adorni se presentó como el representante del Presidente, Javier Milei. A través de su lema «Adorni es Milei», buscó dejar claro su vínculo con el líder libertario que ha captado la atención del electorado. Sin embargo, su enfoque alejado de los actos electorales y el contacto directo con los votantes lo diferencia de los políticos tradicionales.

Un Estilo Singular: La Campaña de Adorni

Mientras otros candidatos se sumergen en el cara a cara con los votantes, Adorni optó por una campaña menos convencional. «La campaña en carteles y redes me identifica con Javier, no hace falta», insistía, optando por una comunicación más digital. Esta táctica levantó dudas entre sus colaboradores, quienes luchaban por encontrarlo para las actividades proselitistas.

Un Cierre de Campaña Memorable

El desenlace de su campaña llegó el 14 de mayo de 2025, en el Parque Mitre, donde finalmente se presentó junto a los hermanos Milei. A pesar de sus poco tradicionales métodos de campaña, Adorni logró salir victorioso en las elecciones del 18 de mayo, asumiendo no como legislador, sino como nuevo jefe de Gabinete.

Aspiraciones Futuras: De la Legislatura a la Vicepresidencia

Tras su triunfo, Adorni no mostró interés en la Jefatura de Gobierno, actualmente liderada por Jorge Macri. «Hay que laburar mucho», comentó respecto al rol de alcalde porteño. Sin embargo, sí ha manifestado su ambición de ser Vicepresidente, en lugar de asumir como Jefe de Gobierno. Esto lo posiciona en el centro de la contienda política para el 2027, cuando Milei busque su reelección.

Movimientos en el Terreno Político

Mientras tanto, figuras como Patricia Bullrich y Jorge Macri están desplegando estrategias en la Ciudad de Buenos Aires. Bullrich se prepara para una caminata por el sur porteño, coincidiendo con un regreso de Chile, donde se reunió con el presidente Kast. Por su parte, Macri, que ha visto un aumento en su popularidad, continúa centrado en su lucha por mantener el control de la alcaldía.

Un Contexto Cambiante: La Política en Movimiento

La política en Buenos Aires sigue su curso, con expectativas de nuevos candidatos en el horizonte. En la provincia, la figura de Sebastián Pareja como posible gobernador pierde impulso, lo que podría abrir espacio para nuevas alianzas y rivalidades dentro del bloque peronista.

Custodia y Nuevas Vidas

En otro ámbito, Fabiola Yáñez, ex primera dama, ha regresado a Buenos Aires después de una vida en España, manteniendo un bajo perfil. La atención mediática hacia su situación y la controversia que la rodea reflejan el clima político actual, lleno de desafíos y cambios constantes.