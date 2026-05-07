"La Pareja Portadora de Hantavirus: Un Viaje que Desencadenó Contagios en el MV Hondius"

Un viaje de ensueño se tornó en pesadilla cuando un matrimonio de los Países Bajos sucumbió al hantavirus en un lapso de dos semanas. Mientras el hombre falleció a bordo de un crucero que navegaba de Ushuaia a las Islas Canarias, su esposa se desmayó y murió en un aeropuerto sudafricano. Ambos habían estado en contacto con el virus en la Patagonia.

Origen del Brote y el Recorrido de la Pareja

Las investigaciones revelan que la pareja pudo haber contraído el hantavirus durante un avistaje de aves, donde podrían haber estado expuestos a roedores infectados. Se cree que fueron el primer caso de contagio, que ya está vinculado con otros incidentes a bordo del crucero y ha causado, entre otros, la muerte de un pasajero de nacionalidad alemana.

Detalles del Itinerario

El matrimonio llegó a Argentina el 27 de noviembre y recorrió diversas provincias en auto por 40 días antes de cruzar a Chile el 7 de enero. Continuaron su viaje durante otros 24 días, haciendo paradas en lugares como Neuquén y Mendoza, y finalmente regresaron a Ushuaia, desde donde zarparon en el crucero el 1 de abril.

Incidentes a Bordo del Crucero MV Hondius

Durante la travesía, que contaba con 150 pasajeros, el hombre de 70 años sufrió un grave deterioro de salud, falleciendo a bordo. La pareja fue desembarcada en la Isla Santa Elena, donde se gestionó la repatriación del fallecido. Trece días después, su esposa colapsó en Sudáfrica y también fue diagnosticada con hantavirus post mortem.

Investigaciones y Acciones de Salud Pública

Las autoridades sanitarias están en alerta. Se han detectado al menos cinco casos confirmados de hantavirus relacionados con el crucero, incluyendo casos en Sudáfrica y Suiza. Se sospecha que el brote es causado por la variante Andes, que puede transmitirse de persona a persona en situaciones raras.

Coordinación Internacional para el Manejo del Virus

El Ministerio de Salud de Argentina está trabajando en cooperación internacional para fortalecer los protocolos de prevención y tratamiento del hantavirus. Esto incluye el envío de insumos a laboratorios en varios países y la realización de estudios de salud en la zona patagónica, donde comenzó el brote.

Operativos en el Crucero y Nuevos Casos

El MV Hondius permanece en aguas cerca de Cabo Verde, y se han reportado evacuaciones de pasajeros con síntomas compatibles. Dos especialistas en enfermedades infecciosas han sido enviados al barco para ampliar la atención médica y estudiar el brote en profundidad.

Seguimiento de los Pacientes Aislados

Las autoridades suizas también han confirmado un caso crítico en un hospital de Zúrich. El estado de salud del paciente ingresado es supervisado, mientras su acompañante se encuentra en autoaislamiento por precaución, aunque no presenta síntomas.