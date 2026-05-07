Dólar blue baja y el Banco Central vuelve a comprar divisas, 6 de mayo

Las reservas internacionales del país han experimentado una disminución significativa, mientras que el dólar blue encara cambios en medio de un panorama económico incierto.

Las reservas internacionales argentinas sufrieron una merma de 233 millones de dólares, cerrando en un total de 45.674 millones. Ante esta situación, el Banco Central volvió a participar activamente en el mercado cambiario, registrando compras en su intervención.

Dólar Blue: Caída en el Cierre

El dólar blue finalizó la jornada del 6 de mayo con una baja, alcanzando un valor de $1400. El descenso fue de $10 en comparación con el día anterior, tanto en la venta como en la compra del dólar.

Dólar MEP a la Baja

El dólar MEP, basado en el bono GD30, se cotizó en $1427,88, reflejando movimientos de ajuste en su cotización.

Contado con Liquidación: Un Salto Notable

En el segmento del dólar Contado con Liquidación (CCL), el precio alcanzó $1484,47, evidenciando una tendencia al alza en este tipo de cambio.

Cotización del Dólar Cripto

El dólar cripto también mostró actividad, operándose en un promedio de $1489,60, alineado con las tendencias del mercado digital.

Dólar Tarjeta en Niveles Elevados

La cotización del dólar tarjeta se ubicó en $1833, reflejando el impacto de la realidad económica actual en los viajes y consumos en el exterior.

Dólar Oficial en Estabilidad

El dólar oficial minorista se mantuvo en $1410 en la punta vendedora, mientras que el Banco Nación mostró niveles similares. En el mercado mayorista, el cotización quedó en $1388 por unidad, según información de Rava Bursátil.

Intervención del Banco Central

En un esfuerzo por balancear el mercado, el Banco Central adquirió 45 millones de dólares en su intervención, aunque la caída en reservas internacionales resalta la complejidad del contexto económico actual.