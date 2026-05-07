Hantavirus: Claves sobre 8 casos confirmados y sospechosos

Un brote de hantavirus a bordo del MV Hondius ha encendido las alarmas a nivel global. La enfermedad ha cobrado la vida de tres pasajeros y ha provocado que otros estén presentando síntomas variados.

El MV Hondius se dirige hacia las Islas Canarias, con una llegada estimada entre sábado y domingo. Una vez que ancle en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), los pasajeros sanos a bordo serán repatriados a sus países.

Confusión y Múltiples Contagios en el Horizonte

La falta de información de la embarcación ha generado confusión tanto en el Gobierno central como en el local de Canarias. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado ocho casos asociados al crucero, con cinco personas bajo sospecha y tres contagiados oficialmente, provenientes de Sudáfrica y Suiza.

Historia de la Tragedia

Los síntomas se hicieron evidentes días antes, y la primera víctima fue un neerlandés de 70 años que había viajado previamente por Chile y Argentina, donde se ha registrado la cepa del hantavirus que se transmite entre humanos. Su esposa, quien había desembarcado en Santa Elena, falleció posteriormente en Sudáfrica.

La tercera víctima, de nacionalidad alemana, murió el 2 de mayo, aunque los detalles sobre su caso son escasos.

Evacuaciones Médicas y Medidas de Seguridad

Ayer, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que tres pasajeros sospechosos de tener hantavirus han sido evacuados a Países Bajos para recibir atención médica. Estos incluyen al médico del crucero y dos pasajeros que estuvieron en contacto con una de las víctimas.

Traslados Complicados

El viaje a Ámsterdam no estuvo exento de complicaciones, ya que uno de los aviones medicalizados sufrió un fallo eléctrico y tuvo que permanecer en Gran Canaria. Sin embargo, se ha confirmado que el traslado se completó exitosamente esta mañana.

Contagios Internacionales y Vigilancia en Course

Fuentes oficiales de Suiza y Sudáfrica han confirmado contagios adicionales en pacientes que no estaban a bordo del crucero, aumentando las preocupaciones sobre la propagación del virus. Un paciente británico está ingresado en Johannesburgo, y otro suizo fue tratado en Zúrich tras presentar síntomas después de haber desembarcado antes de que se conociera el brote.

Como medida de precaución, los familiares de los pacientes en observación están en aislamiento voluntario mientras se evalúan sus condiciones de salud.