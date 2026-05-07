Video: Barbero voluntario transforma vidas en campamento de Beirut con cortes de cabello gratuitos

En Beirut, un barbero se convierte en un faro de esperanza, ofreciendo cortes de pelo gratuitos a aquellos afectados por el conflicto que ha desbordado sus vidas. Su acción no solo brinda un servicio, sino también un momento de normalidad en medio de la incertidumbre.

Daniel Zeaiter, un barbero de espíritu generoso, se ha establecido en un extenso campamento de desplazados en la costa de Beirut. Aquí, miles de personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares por la confrontación entre Israel y Hezbollah buscan refugio. Con sus tijeras y maquinillas, ofrece cortes y afeitados, buscando aliviar el peso que llevan sobre sus hombros.

Voluntariado en Tiempos de Crisis

Hace más de 50 días, Zeaiter decidió dejar su trabajo habitual para dedicarse a esta causa. Su misión es restaurar un sentido de dignidad y bienestar entre los afectados, muchos de los cuales todavía no pueden regresar a sus hogares en el sur del Líbano, incluso tras el alto al fuego establecido el 17 de abril de 2026.

Impacto en la Comunidad

Cerca de un millón de personas fueron desplazadas en Lebanon el año pasado, y aunque varios de ellos han recibido asistencia financiera de organizaciones humanitarias, el camino hacia una vida normal es aún incierto. En este campamento, los residentes describen los cortes de cabello como un respiro, una incursión en lo cotidiano que levanta los ánimos en un entorno tan adverso.

Historias de Resiliencia

Nabil Daoud, quien se vio obligado a abandonar su hogar en Khiam, expresó su gratitud hacia Zeaiter por su desinteresada ayuda. «Es un acto de solidaridad que nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Este servicio me hace sentir que, a pesar de todo, hay momentos en los que podemos sentirnos normales», comentó Daoud.

La labor de Zeaiter va más allá de los cortes de pelo; es un símbolo de esperanza y comunidad en medio de la adversidad, recordando a todos que incluso en los momentos más difíciles, los pequeños actos de bondad pueden marcar la diferencia.