Nueva Ordenanza de Naranjitas: Cambios en Horarios, Zonas y Multas Digitales

En Córdoba, se prepara una transformación significativa en el sistema de estacionamiento. La regulación del control en la vía pública busca redefinir la función de los conocidos "naranjitas", convirtiéndolos en asistentes urbanos con una nueva misión social.

Las comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito y de Legislación General del Concejo Deliberante han dado su visto bueno a una reforma que promete cambiar la dinámica del estacionamiento en la ciudad. Este nuevo proyecto, que se votará el jueves 14, se originó de un consenso entre varios bloques, excluyendo a algunos de la oposición.

Nuevo Sistema de Estacionamiento Controlado

El esquema de estacionamiento medido se implementará en zonas determinadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. Los horarios de cobro serán de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 14. En ocasiones de alta concurrencia, se permitirá que cooperativas gestionen el control del estacionamiento.

Las tarifas se establecerán en función del precio de la nafta, fijándose inicialmente en el 60% del valor de un litro de nafta de mayor octanaje, y un 100% durante eventos especiales. Además, todos los pagos se realizarán de forma digital; se eliminará el uso de efectivo.

Cooperativas y Distribución de Recursos

El servicio será brindado por cooperativas registradas que cumplan con los requisitos establecidos. Los llamados «constatadores«, quienes supervisarán el estacionamiento, estarán bajo esta nueva figura.

De los fondos recaudados, el 80% se destinará a las cooperativas y el 20% a la Municipalidad. Se incluirán sanciones por incumplimiento, que abarcarán desde cobros no autorizados hasta maltrato a inspectores.

Exclusivamente Digital: La Aplicación como Único Método de Pago

La normativa prohíbe el cobro en efectivo. Todos los pagos deberán hacerse a través de una aplicación diseñada por la Autoridad de Aplicación municipal, que deberá proporcionar funciones esenciales como identificación de zonas de estacionamiento, geolocalización y alertas en caso de emergencias.

Perfil de los «Constatadores»

El artículo especifica que los aspirantes a «constatadores» deben ser mayores de edad, presentar certificados de antecedentes y residir en Córdoba. Además, deben estar uniformados y contar con formación en áreas como comunicación, primeros auxilios y seguridad vial.

Régimen de Sanciones: Multas y Trabajo Comunitario

Las cooperativas enfrentarán múltiples sanciones por incumplimientos que van de 15 a 300 UEM, según la gravedad de la falta. A quienes operen sin autorización legal se les aplicarán multas de hasta 50 UEM y hasta seis días de trabajo comunitario. En eventos masivos, las sanciones se duplican.