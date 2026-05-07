Crisis de suministro: escasez de fertilizantes impactará dramáticamente los precios de los alimentos, advierte la firma del Duque de Westminster.

La guerra en Irán ha desatado una crisis en los precios de los fertilizantes, incrementando los costos para los agricultores británicos hasta en un 70%. Esto anticipa un impacto significativo en los precios de alimentos a nivel mundial para el próximo año.

Mark Preston, ejecutivo del Grosvenor Group—una de las empresas agropecuarias más influyentes de Gran Bretaña—se pronunció sobre cómo la escalada de precios de los fertilizantes podría afectar a la producción agrícola. “Los precios ya eran altos antes del conflicto, pero ahora han subido entre un 50% y un 70% desde finales de febrero”, afirmó.

La Cierre del Estrecho de Ormuz: Un Obstáculo Global

El cierre casi total del estrecho de Ormuz, vital para el comercio internacional, ha limitado drásticamente el suministro de fertilizantes, cruciales para el cultivo de alimentos. Preston advirtió que, aunque la cosecha de este año no se verá tan afectada—dado que los fertilizantes ya se habían aplicado—la situación podría cambiar el próximo año. “Los agricultores están esperando a que las condiciones mejoren, pero las perspectivas no son alentadoras”, agregó.

La Producción de Grosvenor en el Reino Unido

Grosvenor posee una de las granjas más prominentes del Reino Unido, ubicada en Cheshire, donde producen millones de litros de leche para importantes minoristas como Tesco. A pesar de la adversidad por los altos costos de fertilizantes, la empresa ha implementado estrategias como la utilización de estiércol para minimizar su dependencia de productos químicos.

Proyecciones de Precios de Alimentos a Futuro

La severidad del aumento en los precios de los alimentos dependerá de la rapidez con que se reabra el estrecho de Ormuz, donde actualmente se encuentran varados alrededor de 1,600 buques. “La preocupación recae más en la seguridad alimentaria que en la del petróleo, ya que hay menos fuentes alternativas para producir fertilizantes”, sostuvo Preston.

Impacto Global y Reacciones

Recientemente, la máxima dirección de Yara International, la mayor empresa de fertilizantes del mundo, advirtió sobre el riesgo de escasez de alimentos en comunidades vulnerables, especialmente en África. Una encuesta de Opinium reveló que el 80% de los británicos están preocupados por el aumento en los precios de los productos alimenticios debido a los costos que están trasladando los minoristas a los consumidores.

Resultados Financieros de Grosvenor

A pesar de los desafíos, Grosvenor reportó una ocupación del 97% en su negocio inmobiliario en el Reino Unido, con planes de construir 700 viviendas sociales en el noroeste de Inglaterra. En el último año, la empresa distribuyó £53.7 millones en dividendos a la familia del duque y sus fideicomisos, mientras que sus pagos de impuestos ascendieron a £248 millones, gracias a un incremento en las ventas inmobiliarias.

Mirando Hacia el Futuro

Con la reconstrucción de espacios laborales flexibles en marcha, Grosvenor busca adaptarse rápidamente a un mercado en constante cambio. Según James Raynor, CEO de la división inmobiliaria de la empresa, más del 90% de sus espacios flexibles en Londres están ocupados, lo que demuestra su éxito en una economía incierta.