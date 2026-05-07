Elecciones de mayo 2026: Millones votan en Inglaterra, Escocia y Gales en vivo

El líder de Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, ha instado a los galés a hacer valer su voz. Con un trasfondo familiar de educación, Iorwerth destaca la importancia de dar a quienes nos han dado. En su mensaje ha dicho:

La jornada de mañana es una oportunidad para elegir quién sirve a nuestra nación durante los próximos cuatro años. Plaid Cymru se enfoca en satisfacer nuestras necesidades y en proteger nuestro futuro.

Estamos aquí para escuchar al pueblo de Gales y asegurar un liderazgo que ofrezca compasión y credibilidad. Juntos, podemos forjar un futuro que priorice el interés nacional por encima del interés personal. Les pido su apoyo: voten por Plaid Cymru.