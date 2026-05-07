Elecciones de mayo 2026: Millones votan en Inglaterra, Escocia y Gales en vivo

Mil millones de razones para votar: Líderes políticos en la recta final de elecciones históricas
La jornada electoral ha llegado y los líderes de diversos partidos hacen un llamado a las urnas, prometiendo un futuro mejor para sus comunidades. El día está cargado de emociones y expectativas.
Rhun ap Iorwerth: Compromiso y servicio por Gales
El líder de Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, ha instado a los galés a hacer valer su voz. Con un trasfondo familiar de educación, Iorwerth destaca la importancia de dar a quienes nos han dado. En su mensaje ha dicho:
La jornada de mañana es una oportunidad para elegir quién sirve a nuestra nación durante los próximos cuatro años. Plaid Cymru se enfoca en satisfacer nuestras necesidades y en proteger nuestro futuro.
Estamos aquí para escuchar al pueblo de Gales y asegurar un liderazgo que ofrezca compasión y credibilidad. Juntos, podemos forjar un futuro que priorice el interés nacional por encima del interés personal. Les pido su apoyo: voten por Plaid Cymru.
John Swinney: Un voto SNP para un futuro mejor
En Escocia, el primer ministro John Swinney hace un llamado a la unidad detrás del SNP, enfatizando la necesidad de un cambio positivo ante la crisis del costo de vida, además de asegurar que se mantenga a Nigel Farage fuera del poder:
Hoy nos brinda la oportunidad de votar por un futuro mejor. Solo el SNP tiene un plan real para apoyar a las familias y reducir costos. Si queremos un gobierno fuerte en Escocia, necesitamos su voto para el SNP.
Zack Polanski: La elección verde por la asequibilidad
El líder del Partido Verde, Zack Polanski, también se hizo eco de una sociedad más asequible, enfatizando la combinación tóxica de bajos salarios y altos costos de vida:
Es fundamental hacer la vida asequible para todos. Haga que la esperanza sea la norma nuevamente y vote verde.
Ed Davey: Una defensa de la decencia y la ley
El líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, advierte sobre la amenaza de políticas extremas e insta a sus votantes a apoyar un liderazgo basado en la decencia:
La elección es clara: podemos elegir la decencia y el trabajo duro que representamos, en lugar del caos que ofrecen otros partidos.
Kemi Badenoch: Votando por un gobierno conservador más eficaz
Por su parte, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, destaca que es necesario elegir un consejo conservador que ofrezca mejores servicios y menores impuestos:
Esta elección es crucial; cada voto cuenta para crear un futuro con un gobierno fuerte que se compromete a mejores servicios y una economía robusta.
Nigel Farage: Revolucionando la política con Reform UK
El líder de Reform UK, Nigel Farage, también está en la contienda, llamando a los votantes a apoyar una alternativa que él considera crucial para transformar el rumbo del país:
La única manera de avanzar y quitarse de encima a quienes no están a la altura es apoyarnos. Cambiemos el rumbo juntos.
Keir Starmer: Una voz para la unidad
Por último, el líder laborista, Keir Starmer, resalta la importancia de votar por un futuro cohesivo centrado en las familias y la comunidad:
Hoy enfrenta una elección decisiva. Es momento de elegir la unidad y el progreso que ofrece el Partido Laborista, ante la división que imponen otros.
La contienda electoral está en marcha y millones de personas están llamados a ejercer su derecho al voto, marcando el futuro de sus comunidades y del país en general.