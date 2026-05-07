¡Churros gratis en Córdoba! Descubre el Festival del Churro en Monte Cristo.

¡El próximo domingo 10 de mayo, Monte Cristo se convertirá en la capital del churro! Con entrada libre y gratuita, este festival promete una experiencia inolvidable para toda la familia.

El Festival Provincial del Churro y Sabores Tradicionales tendrá lugar de 15 a 20 horas en la Plaza Sarmiento. En caso de lluvia, las actividades se trasladarán al Arena Monte Cristo. Los primeros 500 asistentes recibirán vouchers para degustar los mejores churros de distintos puestos.

Una Propuesta Gastronómica Única

El intendente Daniel Hanewicz subrayó los detalles de esta celebración culinaria: «La idea es que los asistentes puedan probar varios tipos de churros y elegir sus favoritos». Este evento busca consolidarse como uno de los más esperados del calendario local, fomentando el disfrute y la participación en todas las actividades programadas.

Concursos y Competencias

La jornada destacará la calidad de los churros a través de un certamen, donde competirán tanto profesionales como aficionados. «Tendremos un concurso para quienes inician sus emprendimientos, así como para aquellos que elaboran churros en casa», añadió Hanewicz.

Un Jurado Experto y Selección de los Mejores Churros

La evaluación de los churros será responsabilidad de la Escuela de Gastronomía Celia, que valorará aspectos como la presentación, textura, sabor y cocción. Este será uno de los momentos más esperados del festival.

Feria de Productos Locales y Entretenimiento

Junto con la competencia, habrá una feria de productos regionales que reunirá a emprendedores, artesanos y productores locales de fiambres, quesos y otras delicias. «Contaremos con una amplia gama de productos que mostrarán lo mejor de nuestra región», aseguró el intendente.

Actividades Artísticas y Recreativas para Todos

Los asistentes también podrán disfrutar de espectáculos en vivo, con la participación de la banda municipal, el ballet local y diversas actividades recreativas, incluyendo juegos para los más pequeños. «Habrá stands interactivos y muchas sorpresas», concluyó Hanewicz.

Más que un Evento, una Conexión Cultural

Este festival no solo celebra la gastronomía, sino también el sentido de comunidad y la identidad local. «Queremos conectar el legado de nuestras tradiciones con las innovaciones actuales», afirmó el intendente, destacando la importancia del evento en la vida cultural de Monte Cristo.