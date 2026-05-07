El pueblo ferroviario de Buenos Aires: Historia de un lugar abandonado por la pandemia

Estela: El Pueblo Fantasma que Cuenta una Historia de Glorias y Abandonos

En el sur de la provincia de Buenos Aires, se encuentra Estela, un pueblo que con el tiempo ha caído en el silencio, convirtiéndose en un lugar lleno de historias y un destino cautivador para quienes buscan explorar el pasado argentino.

El Origen de Estela: Un Pueblo en Ascenso Fundado en 1908 con la llegada del Ferrocarril General Roca, Estela se transformó rápidamente en un núcleo productivo de gran relevancia. Este pequeño pueblo homenajea a Estela López Lecube, cuyo padre, Ramón López Lecube, donó tierras para que las vías alcanzaran la localidad. Un Timón en la Historia El crecimiento de Estela estuvo fuertemente ligado al ferrocarril, que facilitaba el comercio y la movilidad de los habitantes. Durante la primera mitad del siglo XX, el pueblo contaba con una comisaría, escuela, club social y una dinámica actividad agrícola-ganadera. Una Época de Esplendor En su auge, Estela albergó alrededor de 100 familias y fue el hogar de Molisud, una de las harineras más significativas de la región.

El Declive: Una Historia de Despoblación Sin embargo, el esplendor no duró para siempre. El cierre de los ramales ferroviarios en los años 90 marcó el comienzo del declive. Sin el tren como eje social y económico, muchos jóvenes abandonaron Estela en busca de oportunidades en ciudades más grandes. El Último Aliento de Sus Habitantes Los censos reflejaron la dramática reducción de la población: en 2001 solo quedaban 25 habitantes, mientras que en 2010, apenas dos personas habitaban el pueblo. Jorge Fajardo y María Celia Romero se convirtieron en los guardianes de Estela, manteniendo la memoria del lugar durante más de 30 años.