Las Ovejas Detectives: La Sorprendente Maravilla con Hugh Jackman

“Las Ovejas Detectives” es una película que transforma la percepción de lo que puede ser un thriller. Con un elenco de estrellas y una narrativa intrigante, esta comedia promete hacerte reír y reflexionar al mismo tiempo.

Un Rebaño de Protagonistas Insólitos

La historia se centra en George Hardy, interpretado por Hugh Jackman, un apasionado pastor que cría ovejas a las que les otorga nombres y características propias. Su vida está dedicada a cuidar de su rebaño y compartir con ellas intrigantes novelas de misterio.

El Trasfondo Literario

La película, basada en la novela alemana Las ovejas de Glennkill de Leonie Swann, transforma la relación entre humanos y animales al darles voz y personalidad a estos adorables personajes. Las ovejas no solo se entienden entre ellas, sino que también, por arte del guion, nos hablan en inglés, ambientando la historia en la campiña inglesa.

Un Crimen que Cambia Todo

La trama se complica cuando George es encontrado muerto en circunstancias misteriosas, con las manos pintadas en colores inusuales. Ahora, las ovejas, lideradas por la inteligente Lily, tienen la misión de resolver el asesinato y descubrir al culpable.

Más que Solo Humor

“Las Ovejas Detectives” destaca no solo por su animación única y la labor técnica detrás del movimiento de los personajes, sino también por un guion emotivo que aborda temas como la amistad, la pérdida y la solidaridad. Cada oveja, con su carisma particular, aporta al mensaje general de la historia.

Un Talentoso Reparto de Voces

La película cuenta con la participación de destacados actores como Emma Thompson, Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus y Patrick Stewart, entre otros, quienes dan vida a este entrañable rebaño.

Dirección que Deja Huella

Bajo la dirección de Kyle Balda, conocido por su trabajo en otras exitosas franquicias animadas, la película mezcla humor y ternura de manera magistral, garantizando momentos que tocarán tu corazón y te harán reír a carcajadas.

Detalles de la Película

“Las Ovejas Detectives”, una mezcla de comedia y misterio, es una producción de Irlanda, el Reino Unido y Estados Unidos, lanzada en 2026. Con una duración de 109 minutos, puedes disfrutarla en varios cines, incluyendo Cinemark Abasto, Palermo y Puerto Madero.