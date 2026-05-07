Franco Rinaldi critica a Adorni: «Eres un tarado, no sirves para el cargo»

El consultor político Franco Rinaldi no se contuvo y arremetió contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien calificó de "tarado" e "idiota" tras la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. Sus declaraciones han encendido el debate en el ámbito político.

El analista no escatimó en palabras al referirse a Adorni, resaltando su incapacidad para manejar un cargo de tal relevancia. “La estructura salarial de este gobierno puede generar una plutocracia, lo que sería desastroso, o un grupo de marginales», afirmó Rinaldi.

Preocupaciones sobre la corrupción

Rinaldi expresó su inquietud ante las acusaciones de mal manejo en el gobierno actual, afirmando que “la gente piensa que están robando. Si esto se filtra tan fácilmente, ¿qué estará oculto?”. En su canal de streaming, planteó la posibilidad de que el gobierno de Milei enfrente serias dificultades si persiste con figuras ineficaces como Adorni.

El estado actual del gobierno

El consultor considera que la situación es crítica. “La realidad es que el gobierno ya se encuentra en crisis. Un trabajador me comentó que apenas llegó a pagar el aumento del colectivo”, lamentó. Contrapuso la situación actual al auge económico de los primeros años de Néstor Kirchner, sugiriendo que ahora falta una visión clara y efectiva para la economía.

Un futuro incierto

“Si seguimos así, es seguro que esto terminará mal. Muchos comentan que fue bonito mientras duró, pero ahora las perspectivas son sombrías”, advirtió Rinaldi, insistiendo que “los votantes no eligen a un presidente para vivir en la incertidumbre y el hambre”. Su mensaje resuena como una alarma sobre el rumbo del gobierno y la desilusión de la ciudadanía.