Holandeses invierten en Argentina: inauguraron un exclusivo restaurante y un bullicioso café en Recoleta

Ubicado en la elegante esquina de Montevideo y Alvear, «Presencia» ha transformado la gastronomía de Buenos Aires desde su apertura hace un año. Esta joya culinaria dirigida por la familia Houweling promete una experiencia única y sofisticada.

La Historia Detrás de «Presencia»

La familia Houweling, originaria de los Países Bajos, decidió establecer su hogar en Argentina hace cuatro años, adquiriendo una propiedad con vistas al emblemático Palacio Hume y la Nunciatura. Su objetivo inicial era abrir una joyería y un restaurante de alta cocina, pero la pasión por la gastronomía los llevó a crear «Presencia», un espacio que redefine el fine dining en la ciudad.

Niels Houweling: El Motor del Proyecto

Niels, el más joven de los hermanos y ex DJ de renombre, asumió el liderazgo del proyecto. A pesar de los desafíos económicos, se mantiene optimista: “Creemos firmemente en el potencial de Argentina para el lujo”, afirma.

Un Concepto Gastronómico Único

«Presencia» se destaca por ofrecer una experiencia culinaria sin menú de pasos, permitiendo a los comensales elegir a la carta. En un entorno luminoso y acogedor, el café que complementa al restaurante se ha convertido en un punto de encuentro para los vecinos, sirviendo más de 400 cubiertos diarios.

Un Menú que Refleja Creatividad y Tradición

Bajo la dirección del chef Rodrigo Da Costa, la carta combina ingredientes europeos con técnicas tradicionales. Platos como el steak tartar y la merluza negra son solo algunas de las opciones que han conquistado a los comensales.

Un Invitado Especial: La Esposa de Niels

Shiva Safai, socialité internacional y esposa de Niels, está a cargo de los detalles decorativos, garantizando que el ambiente en «Presencia» sea tan atractivo como la oferta culinaria.

Compromiso con la Comunidad

Para demostrar su aprecio por los vecinos de Recoleta, «Presencia» ha iluminado la Nunciatura Apostólica, un gesto que refleja su deseo de integrarse y embellecer la zona.

La Cocina y sus Delicias

Capaz de albergar a 92 comensales, «Presencia» emplea a 80 personas a lo largo de sus turnos. La propuesta incluye una variada selección de platos, como el magret de pato a la naranja y elaborados postres que evocan recetas clásicas. Además, con su reciente aniversario, han ampliado su horario para ofrecer almuerzos, con opciones irresistibles que se adaptan a todos los gustos.

Detalles del Restaurante

Dirección: Montevideo 1789, Recoleta. Horarios: Lunes a sábados de 12 a 15 y de 19.30 a 24. Se recomienda hacer reservas.