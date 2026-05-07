Mora Récord: Bancos y Billeteras Ajustan Cargos y Condiciones para Deudores

Los Nuevos Caminos para Afrontar la Mora en Argentina: Guía Completa

A medida que la morosidad se dispara, los bancos argentinos se adaptan y ofrecen alternativas más accesibles para ayudar a los deudores a salir de su situación financiera.

Hasta el 2024, la estrategia de los bancos ante la mora era simple: imponer sanciones, reportar deudores a la Central de Deudores del BCRA y judicializar las deudas. Sin embargo, ante el creciente número de deudores, esta táctica ya no es viable. De acuerdo a los últimos datos, la mora en tarjetas de crédito bancarias ha escalado del 2% en enero de 2025 al 11% en enero de 2026, mientras que en el sector no bancario se estima que afecta al 25% de los usuarios, especialmente a jóvenes y jubilados. Con tal número de deudores, ejecutar cada deuda no es un enfoque práctico ni rentable. La mejor opción parece ser refinanciar las deudas, extender los plazos o, en algunos casos, condonar intereses para recuperar el capital. Este aumento en la mora se debe a la reducción de la inflación, que ha hecho que las cuotas dejen de licuarse y la deuda se sienta más pesada sobre los ingresos. Además, las tasas de interés reales positivas encarecen la refinanciación. No se trata de falta de compromiso de los deudores, sino de un desajuste en el tiempo. Lo alentador es que el sistema financiero está consciente de la situación y está tomando medidas al respecto.

Iniciativas de los Bancos Estatales

Los bancos públicos se están convirtiendo en la mejor alternativa para quienes desean consolidar o reestructurar deudas, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. El Banco de la Nación Argentina ha activado una línea de consolidación que permite cancelar hasta el 100% de las deudas en otras entidades, tanto dentro como fuera del banco. Según el experto en consumo Gabriel Meloni, «la cuota no puede superar el 35% del ingreso neto del solicitante y los plazos pueden llegar hasta 72 meses. El banco realiza las transferencias directamente a los acreedores». Los requisitos incluyen tener deudas en situación regular (1 o 2) o irregular no judicializada (3 o 4). Aquellos con situación 5 en los últimos 12 meses no son elegibles. De manera similar, el Banco Provincia ofrece un programa para morosos tempranos, que permite refinanciar deudas de consumo con plazos de hasta 72 meses y una tasa nominal anual del 83,47%, lo que significa una cuota mensual aproximada de $7.011 por cada $100.000 de deuda. Esta línea no requiere precalificación crediticia positiva y está diseñada para ayudar a regularizar la situación de los deudores.

Intervención de las Provincias

El creciente problema de la mora no es exclusivo del sector bancario. En Santa Fe, por ejemplo, un 35% de los empleados estatales tienen descuentos por créditos en sus recibos de sueldo, y 12.000 de ellos superan el umbral del 25% de afectación. Ante este panorama, algunas provincias han lanzado programas de apoyo. Santa Fe fue pionera al implementar un programa denominado «protección del salario», que reduce el descuento máximo que pueden aplicar las mutuales y financieras del 50% al 25%. Este plan también incluye nuevas reglas para los códigos de descuento y una línea de crédito del Banco de Santa Fe con plazos de hasta sesenta meses. En Córdoba, se ha establecido un plan de refinanciación específico para policías, reconociendo que este grupo ha sufrido de manera desproporcionada debido a los altos niveles de endeudamiento.

Apoyo de los Bancos Privados

Si bien los bancos privados no han divulgado planes masivos, están abordando las deudas de manera más flexible y personalizada. Los clientes que enfrentan dificultades deben acercarse a su banco, ya sea presencialmente o a través de la aplicación, para buscar una reestructuración de su deuda. Las condiciones que pueden ofrecer incluyen: – Extensión de plazos de hasta 24 meses en tarjetas de crédito.

– Períodos de gracia de entre 3 y 6 meses sin pago de capital.

– Reducción de tasas de interés en hasta un tercio de los niveles anteriores.

– Condonación de intereses punitorios para quienes demuestran voluntad de pago. Desde el sector bancario subrayan que el monitoreo es constante y que la tecnología permite identificar a los clientes con dificultades financieras. Sin embargo, estas negociaciones no son anunciadas públicamente, así que los deudores deben tomar la iniciativa, ya que cuanto antes se acerquen a su banco, mejores serán las condiciones que podrán conseguir.

Desafíos en el Sector No Bancario