Clima Inestable Hoy: Lluvias Fuertes y Vientos Variados

El Servicio Meteorológico Nacional ha lanzado un pronóstico que anticipa un día de inestabilidad climática en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Conoce todos los detalles sobre las condiciones del tiempo para este 7 de mayo.

Precipitaciones y Vientos Fuertes al Amanecer

Este jueves comenzará con lluvias, con probabilidades que oscilan entre el 70% y el 100%. Las temperaturas mínimas se ubicarán en 7°C, acompañadas de vientos del sudoeste con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

A medida que avance la mañana, las precipitaciones continuarán y el termómetro llegará a los 8°C. Se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando entre 70 y 78 km/h a lo largo de la jornada.

En la tarde, se prevén lluvias aisladas, con un máximo de 11°C. El viento se intensificará, presentando ráfagas que podrían llegar de 79 a 87 km/h. Al caer la noche, el cielo se mantendrá nublado y la temperatura bajará a 8°C.

Clima Variable para el Viernes

El viernes 8 de mayo continuará la inestabilidad en la región. La madrugada arrancará con lluvias aisladas y temperaturas de 7°C, acompañadas de ráfagas que podrían alcanzar entre 88 y 97 km/h.

Para la mañana, se preverán lluvias intensas, seguidas de precipitaciones que persistirán durante la tarde, con temperaturas alrededor de 8°C. Las condiciones climáticas comenzarán a mejorar por la noche, aunque el cielo seguirá nublado y el termómetro descenderá a 6°C.

Condiciones Generales en Chubut

El informe meteorológico para este 7 de mayo anticipa un día inestable en diversas localidades de Chubut, donde se pronostican lluvias, descenso de temperatura y vientos intensos, especialmente en la costa y el valle.

Nubosidad y Frescura en Esquel

En la región cordillerana, Esquel presentará abundante nubosidad a lo largo del día, aunque no se esperan lluvias significativas. Durante la noche, se prevé un leve despeje del cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 2°C y 7°C, con ráfagas de viento entre 51 y 59 km/h durante todo el día.

Lluvias y Viento en el Valle

Trelew comenzará la jornada con chaparrones en la madrugada y lluvias continuas por la mañana. Se espera que persistan algunas lluvias aisladas en la tarde, pero para la noche, el cielo podría estar parcialmente nublado.

Las temperaturas variarán entre 7°C y 13°C, con vientos que se intensificarán a 79-87 km/h durante la tarde y la noche.

Fuertes Precipitaciones en Puerto Madryn

La ciudad portuaria enfrentará un clima adverso, con lluvias intensas desde la madrugada. El pronóstico indica que las precipitaciones se mantendrán a lo largo del día, generando alta humedad.

Las temperaturas estarán entre 7°C y 11°C, mientras que el viento presentará ráfagas que alcanzarán hasta 69 km/h por la mañana, incrementándose hacia la tarde y noche con picos de hasta 87 km/h.