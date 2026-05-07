Tres mujeres arrestadas en Australia por vínculos con el Estado Islámico

Las autoridades australianas detuvieron a tres mujeres vinculadas al Estado Islámico al regresar al país, tras más de siete años de detención en Siria.

La llegada de estas mujeres a Australia marca un capítulo importante en una saga que ha capturado la atención pública. Fueron parte de un grupo de 13 personas que aterrizaron en distintos vuelos el pasado jueves, desatando una serie de arrestos y un debate sobre la seguridad nacional.

Detención Inmediata al Regreso

Janai Safar, de 32 años, fue arrestada por la policía de Nueva Gales del Sur nada más aterrizar en Sydney procedente de Doha. Las autoridades confirmaron que dos mujeres, de 53 y 31 años, también fueron detenidas en el aeropuerto de Melbourne.

Escenas en el Aeropuerto

Testigos en el vuelo a Sydney relataron cómo cuatro oficiales abordaron el avión para escoltar a tres pasajeros, entre ellos un hombre, una mujer y un niño. Este operativo se llevó a cabo después de un anuncio a los pasajeros para que permanecieran sentados.

Posibles Cargos Criminales

Las mujeres enfrentan la posibilidad de ser acusadas de delitos graves, incluidos terrorismo y esclavitud. Se espera que la policía brinde más información sobre las acusaciones en los próximos días.

Retorno Tras Años de Conflicto

Estas mujeres han enfrentado un camino complicado. Pasaron más de una década en Medio Oriente, entre el control del Estado Islámico y condiciones difíciles en campamentos de detención. Su regreso ha generado incertidumbre sobre su reintegración a la sociedad australiana.

Apoyo para los Niños

Los menores, algunos nacidos en condiciones de detención, recibirán apoyo multidisciplinario, incluidas iniciativas médicas y educativas, dirigidas por los gobiernos estatales.

Reacciones Políticas y Futuro del Grupo

El ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, subrayó que cualquier miembro que haya cometido delitos enfrentará las consecuencias. A su vez, la comisionada de la AFP, Krissy Barrett, informó que los adultos del grupo son objeto de una investigación desde 2015, con evidencias recopiladas en Siria como parte de la operación.

Contexto Internacional

La cuestión de la repatriación de ciudadanos australianos vinculados al Estado Islámico ha suscitado tensiones políticas. Aunque el gobierno anterior apoyaba la repatriación de familias, la situación ha cambiado drásticamente desde incidentes recientes en Australia, dejando a la actual administración enfrentada con un dilema moral y de seguridad.

Perspectivas de Reintegración

Mat Tinkler, CEO de Save the Children Australia, enfatizó la necesidad de centrarse en las vidas de los niños, quienes representan dos tercios del grupo. Afirmó que el enfoque debería estar en su recuperación y bienestar en su nuevo entorno australiano.