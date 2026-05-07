Examen de residencias médicas: Nuevas reglas y ¡ahora con tablet!

El Ministerio de Salud de la Nación ha dado un paso adelante al aprobar un innovador sistema para el Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud, que moderniza el proceso para futuros médicos residentes.

Este jueves, el Boletín Oficial anunció un cambio significativo que impactará a aquellos que buscan enviar su solicitud para residencias en instituciones nacionales, Fuerzas Armadas (FFAA) o en el sector privado. Una de las principales novedades es la implementación de tablets que sustituirán el uso de papel durante el examen, marcando un hito en la digitalización del proceso.

¿Qué Implica Esta Nueva Modalidad?

La modernización del examen no solo apunta a optimizar la logística, sino que también busca mejorar la experiencia de los postulantes. Al utilizar dispositivos electrónicos, se espera una mayor agilidad en la evaluación y seguimiento de resultados, además de fomentar un enfoque más sustentable al reducir el uso de papel.

Reacciones al Cambio

El anuncio ha generado diversas opiniones entre profesionales del ámbito médico y educativo. Algunos consideran que la digitalización es un avance positivo, mientras que otros expresan preocupaciones sobre la accesibilidad y el manejo de tecnología por parte de todos los aspirantes.

El Futuro de las Residencias Médicas en Argentina

Con estas reformas, Argentina se une a la tendencia global de modernizar los procesos de selección y formación en el ámbito de la salud. Este cambio refleja un compromiso por parte del Ministerio de Salud hacia un sistema más inclusivo y accesible para todos los que desean formar parte del sector salud.