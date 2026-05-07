Colesterol: El Medicamento Clave y Por Qué una Dieta Saludable no es Suficiente

El cardiólogo Jorge Tartaglione revela cómo las estatinas pueden ser esenciales para combatir el colesterol y prevenir enfermedades graves. Entérate de todo lo que necesitas saber sobre este tratamiento.

“Cazan una enzima, la aplastan y no se fabrica tanto colesterol”, explica el experto en una reciente entrevista. Las estatinas son medicamentos cruciales para regular los niveles de colesterol y reducir el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

El Rol de la Alimentación y el Ejercicio

El Dr. Tartaglione enfatiza que, aunque una dieta equilibrada y la actividad física son importantes, a menudo no son suficientes y es necesario complementar con tratamiento farmacológico.

¿De Dónde Proviene el Colesterol?

El especialista destaca que “un 30% de los niveles de colesterol proviene de la dieta”, y menciona que muchas personas, incluidas aquellas que siguen una dieta vegetariana, pueden generar colesterol de manera genética en el hígado.

Desmitificando Mitos sobre las Estatinas

“La desinformación es alarmante; casi el 50% de las noticias sobre medicina son falsas”, señala el cardiólogo. Asegura que los medicamentos para el colesterol son efectivos y salvan vidas. “En redes sociales, se dice que las estatinas causan dolor o incluso la muerte, lo cual es engañoso”, añade.

Los Efectos Secundarios Existen

Si bien Tartaglione aclara que las estatinas pueden provocar efectos adversos, asegura que solo en un 1% de los casos se presentan dolores musculares, lo que debe tenerse en cuenta al iniciar el tratamiento.

Alimentos que Ayudan a Reducir el Colesterol

Según los expertos, los alimentos de origen vegetal son los más beneficiosos. Un estudio de la Universidad de Harvard resalta que se recomienda un consumo de fibra de entre 20 a 30 gramos diarios. Los alimentos sugeridos incluyen granos integrales, verduras de hojas verdes, legumbres y frutas.

La Realidad del Colesterol en Argentina

De acuerdo con la 4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, cerca del 40% de los adultos en Argentina tiene colesterol elevado. La doctora Analía Aquieri, cardióloga, aconseja realizar un control desde los 6 años y nuevamente entre los 17 y 21 años.

Importancia del Control Regular

La doctora Aquieri también subraya que la presencia de antecedentes familiares de enfermedades cardíacas eleva la necesidad de exámenes regulares. “Es vital individualizar el riesgo cardiovascular de cada paciente”, concluye el especialista.