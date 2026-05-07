CGC: El Gran Salto Financiero de Vaca Muerta y Palermo Aike

La petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) da un importante paso en su expansión internacional al obtener 200 millones de dólares mediante la reapertura de sus obligaciones negociables.

En una movida estratégica, CGC ha logrado captar 200 millones de dólares, aumentando el total de sus bonos a 500 millones. La emisión se realizó bajo la legislación de Nueva York y tiene un vencimiento proyectado para noviembre de 2030, con una tasa de interés anual del 11,875%. Esta respuesta del mercado indica una mejora continua en la cotización de los títulos desde su lanzamiento inicial.

Rendimiento Financiero Destacado

Gracias a su sólido rendimiento operativo, CGC realizó esta reapertura por encima del valor par, lo que implica una reducción del costo de deuda de aproximadamente 105 puntos básicos. Analistas del sector han destacado que este éxito financiero se basa en una evolución positiva de sus balances, impulsada por hitos significativos como su ingreso a la formación Vaca Muerta en 2025.

Expansión en la Cuenca del Golfo San Jorge

La compañía también planea ampliar sus actividades en la Cuenca del Golfo San Jorge. Este impulso se ve favorecido por la reciente decisión del gobierno de Santa Cruz de reducir regalías al 12% para el petróleo convencional, buscando así reactivar la producción y atraer nuevas inversiones.

Una Tendencia en el Sector Energético

La reciente salida de CGC al mercado, liderada por su CEO Hugo Eurnekian, se suma a la tendencia de las empresas energéticas que están captando el interés de los inversores. Durante el primer trimestre del año, las colocaciones totalizaron 3.930 millones de dólares, lo que representa una leve disminución del 2% en comparación con el año anterior.

Concentración de Grandes Emisiones

Según el informe de RICSA Alyc, aunque se observó una menor cantidad de emisiones, hubo una mayor concentración en instrumentos de gran tamaño. Las energéticas destacaron, captando el 47,03% del volumen total del mercado, equivalente a una inversión de 1.848 millones de dólares.

Palermo Aike: La Nueva Frontera del Shale

CGC lidera la exploración en el yacimiento de Palermo Aike, considerado el segundo desarrollo shale más importante de Argentina después de Vaca Muerta. Recientemente, directivos de la firma realizaron misiones en Canadá para presentar este potencial ante inversores internacionales.

Proyectos de Exportación de Gas Natural

Para maximizar la producción de recursos no convencionales, CGC está avanzando en un proyecto de licuefacción de gas natural en Chile, que busca exportar producción excedente de Vaca Muerta. La estrategia incluye aprovechar la infraestructura existente para acceder a mercados asiáticos, promoviendo la integración energética regional.

Además, la compañía tiene planes para gestionar el gas asociado de nuevos desarrollos en la Cuenca Neuquina, con inversiones consideradas en 2.600 millones de dólares, buscando así establecer contratos a largo plazo para captar la demanda regional.