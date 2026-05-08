Brote de Hantavirus en el Crucero MV Hondius: Últimas Noticias, Contagios y Cepa Andes (8 de mayo)

Crucero en riesgo de hantavirus: España se prepara para su llegada

Más de 140 viajeros y tripulantes a bordo de un crucero con hantavirus están a punto de llegar a las Islas Canarias, donde las autoridades han implementado medidas estrictas para garantizar la seguridad de la población.

Las autoridades españolas se alistan para recibir a un crucero que transporta a más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación afectados por un brote de hantavirus. Se espera que la embarcación arribe a Tenerife, una de las islas canarias, durante el fin de semana.

Preparativos en Tenerife Virginia Barcones, responsable de los servicios de emergencia en España, aseguró que los pasajeros desembarcarán en una zona completamente acordonada. Desde allí, serán trasladados directamente al aeropuerto en vehículos aislados y vigilados, garantizando así su traslado seguro a sus países de origen.

Seguridad y prevención Barcones enfatizó que las áreas del aeropuerto que frecuentará el grupo también estarán restringidas, lo que asegura que no habrá contacto con el público en general. A pesar de ciertas preocupaciones en la población, la OMS y expertos locales han subrayado que el riesgo de un brote mayor es muy bajo.