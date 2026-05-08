El Gobierno de Milei responde con firmeza a la OMS por el brote de hantavirus en el crucero

El Gobierno argentino se pronunció firmemente tras el llamado de la Organización Mundial de la Salud para que reconsiderara su proceso de salida, en el contexto de un brote de hantavirus vinculado a un crucero en Ushuaia.

El Ministerio de Salud de Argentina emitió un comunicado el jueves en respuesta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugirió que el país reevaluara su decisión de abandonar el organismo frente a un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. El gobierno de Javier Milei considera que la OMS intenta aprovechar la crisis sanitaria para influir en su soberanía.

Respuesta del Gobierno Argentino

En el comunicado, el ministerio aseguró que Argentina no necesita formar parte de la OMS para colaborar con otras naciones. «Podemos mantener la cooperación internacional sin ceder soberanía», enfatizó, subrayando la capacidad sanitaria y técnica del país para proteger la salud de su población.

Monitoreo Activo y Cooperación Internacional

El Gobierno reiteró que, a raíz de los casos de hantavirus reportados en el MV Hondius, se mantiene en alerta con un proceso de monitoreo epidemiológico y intercambio de información con otros estados, trabajando en coordinación con las jurisdicciones para reconstruir el historial de contagios.

Críticas hacia la OMS

Las autoridades resaltaron que la situación actual prueba que la cooperación técnica no implica subordinación política y acusaron a la OMS de poner en primer lugar consideraciones políticas sobre la evidencia científica. “Nuestra posición es clara y no cambiará”, concluyó el comunicado.

Declaraciones de la OMS y Prevención de Hantavirus

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había mencionado la importancia de la cooperación internacional, haciendo hincapié en que los virus ignoran fronteras y políticas. Sin embargo, el Gobierno argentino se mantuvo firme en su posicionamiento, defendiendo sus acciones frente a los cuestionamientos de la entidad.

El Caso del Crucero MV Hondius

En el MV Hondius, que visitó Ushuaia, se reportaron tres muertes y al menos cinco contagios por hantavirus. La cepa involucrada es la Andes Sur, conocida por su capacidad de transmisión entre seres humanos. Se sospecha que los primeros infectados adquirieron el virus durante una actividad de avistaje de aves cercana a un vertedero en la región.

En respuesta, el Gobierno ha ordenado pruebas de diagnóstico en ratas de Ushuaia para comprender mejor el origen del brote y tomar las medidas necesarias para proteger la salud pública.