Profertil consigue $70 millones tras cambio de accionistas

La principal productora de urea en Argentina, Profertil, ha despertado un gran interés en el mercado con su reciente emisión de obligaciones negociables, logrando captar más de lo esperado en un contexto de reactivación económica.

Profertil, líder en la producción de urea granulada en Argentina, ha realizado una nueva emisión de Obligaciones Negociables por un total de US$ 70 millones. Esta operación, llevada a cabo en el mercado local, registró una demanda que superó los US$ 99 millones, reflejando un renovado interés de los inversores en instrumentos relacionados con el sector productivo e industrial.

La colocación se realizó bajo la modalidad de dólar MEP con un plazo de vencimiento de 42 meses. Según la empresa ubicada en Bahía Blanca, la tasa de cierre se estableció en un 5,75% nominal anual, aprovechando la alta sobreoferta registrada para optimizar las condiciones de la licitación, que involucró a 11 entidades bancarias y financieras.

Los fondos recaudados se destinarán completamente a fortalecer el capital de trabajo, financiar el transporte de gas y mantener su planta operativa. Estas acciones forman parte de un plan estratégico que busca garantizar la continuidad de los procesos en un sector crucial para la producción agrícola nacional.

La firma destacó que esta emisión representa un paso significativo en su estrategia de financiamiento y refleja la confianza del mercado en su solidez operativa. La operación recibió las máximas calificaciones crediticias de la agencia FIX SCR, lo que facilitó la favorable recepción en el mercado de capitales.

Cambio de Dueños y Nuevos Retos

Este movimiento ocurre en un momento clave para la empresa, coincidiendo con la reciente reestructuración de su propiedad tras una significativa transacción a finales de 2025. Profertil ahora opera bajo el control de capitales locales, después de que Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) adquirieran la totalidad de las acciones que pertenecían a YPF y Nutrien.

La transacción, que redefinió el control de Profertil, se estimó en aproximadamente US$ 1.200 millones. Actualmente, el paquete accionario está compuesto en un 90% por Adecoagro y un 10% por ACA, estableciendo una alianza enfocada en integrar la producción agroindustrial con la provisión de insumos esenciales para el sector agrícola.

Bajo esta nueva dirección, se están evaluando proyectos de expansión que podrían requerir inversiones de hasta US$ 2.000 millones, con el objetivo de duplicar la capacidad de producción de fertilizantes nitrogenados. La planta de Profertil, que opera desde 2001 en Ingeniero White, produce más de 1.320.000 toneladas de urea y 790.000 toneladas de amoníaco anualmente, convirtiendo gas natural en nutrientes para el suelo.

Con esta reciente capitalización, la empresa pretende mantener su eficiencia industrial y garantizar el abastecimiento del 50% del mercado local. El acceso a financiamiento permitirá a Profertil continuar su cronograma de mantenimiento y logística en un año crucial para el sector agroindustrial.