Volkswagen Amarok reduce su precio hasta un 7% en una de sus versiones

La automotriz Volkswagen inicia mayo con emocionantes reducciones en los precios de su pickup Amarok, en medio de un panorama donde diversas marcas ajustan sus listas de precios. Estas rebajas, que alcanzan hasta un 7%, prometen atraer la atención de los amantes de las pickups.

En un contexto de ajuste generalizado de precios en la industria automotriz, la decisión de Volkswagen se destaca. La eliminación de impuestos internos sobre ciertos vehículos ha llevado a una modificación en los precios de las pickups, que históricamente habían estado exentas de estos tributos al ser catalogadas como vehículos de trabajo.

Detalles de las Rebajas en la Amarok

Entre las variaciones más significativas, la versión Highline V6 AT 4×4 ha visto su precio caer de $92.857.600 a $86.397.750, lo que representa una reducción cercana al 7%. Por su parte, la Comfortline V6 AT 4×4 pasó de $79.179.500 a $73.301.700, mientras que las versiones Extreme V6 AT y Hero V6 AT también ajustaron sus precios a $92.427.900 desde $99.096.300.

Precios y Configuraciones de Amarok 4×2 y 4×4

En el segmento 4×2, la Trendline TDI MT pasó de $54.980.250 a $51.929.800 y la Highline TDI AT descendió de $74.071.550 a $70.458.850.

¿Cómo se Comportó la Amarok en el Mercado?

Durante abril, la Amarok logró patentamientos de 1.156 unidades, consolidándose en el noveno lugar entre los vehículos más vendidos del mes y alcanzando un 2,6% de participación en el mercado. En lo que va de 2026, suma 5.657 patentamientos, con un market share del 2,9%.

Proyectos Futuros para la Amarok

Volkswagen no se detiene y continúa con las obras en su planta de General Pacheco, preparándose para lanzar la próxima generación de la Amarok dirigida al mercado latinoamericano. Este desarrollo forma parte del denominado Proyecto Patagonia, que dará vida a una pickup regional, distinta a la Amarok que se comercializa en otros mercados.