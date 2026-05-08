Efemérides del 8 de mayo: Eventos destacados de esta fecha

El 8 de mayo es un día especial para los argentinos, marcado por la celebración del Día de la Virgen de Luján, una figura central en la devoción nacional.

Un Milagro que Trasciende el Tiempo

La fiesta litúrgica de hoy rememora un suceso extraordinario ocurrido en 1630. Un portugués residente en Santiago del Estero solicitó a un compatriota que le enviara desde Brasil una imagen de la Inmaculada Concepción de María. Dos años más tarde, dos estatuas llegaron al puerto de Buenos Aires.

El Misterio de la Carreta Detenida

En el camino hacia su destino, una de las imágenes quedó atrapada en Zelaya, partido de Pilar, Buenos Aires. A pesar de los intentos por liberar la carreta que la transportaba, esta se negaba a avanzar al estar la imagen en su interior. Los conductores, tras varios intentos, comprendieron que la Virgen deseaba permanecer en la orilla del Río Luján.

La Devoción a la Virgen de Luján

La pequeña estatua, de apenas 38 centímetros hecha en arcilla cocida, fue colocada originalmente a cinco leguas del actual templo que la resguarda, la Basílica de Luján. Este santuario se ha convertido en un lugar de peregrinación y ofrendas, donde los fieles celebran y rinden homenaje a la patrona de Argentina.

La Virgen de Luján es un símbolo de fe y unidad en Argentina

Nicolás Suárez



Un Ícono Nacional

La Virgen de Luján, considerada la madre espiritual del país, es venerada en todo el territorio argentino. Su figura inspira la devoción de millones que cada año peregrinan al templo que la alberga, renovando así su fe y esperanza.