Paro en el Banco Central y Hipotecario por despidos y cierres

El movimiento sindical en Argentina se prepara para un paro que afecta al Banco Central y al Banco Hipotecario, en respuesta a decisiones controversiales de las autoridades.

La Asociación Bancaria ha decidido llevar a cabo un paro de actividades para el mercredi 13 de mayo, que impactará al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario. Esta medida se implementa debido a lo que el gremio describe como “decisiones arbitrarias e inaceptables” de las autoridades de ambas instituciones.

Detalles del Paro: ¿Qué Está en Juego?

La protesta se desarrollará durante las últimas tres horas de atención al público y es la continuación de un paro de 24 horas realizado el pasado 27 de abril, cuando las tesorerías regionales del BCRA ya habían sido objeto de manifestaciones por parte del sindicato.

Impacto en el Banco Central

En el caso del BCRA, la medida de fuerza se justifica por el cierre de 12 tesorerías regionales, quedando solo 9 aún operativas. Este movimiento ha despertado preocupaciones dentro del sindicato, que estima que podría resultar en la pérdida de 32 puestos de trabajo, representando un peligro para la economía regional.

Críticas al Banco Hipotecario

Pero las críticas no se detienen allí. La Asociación Bancaria también ha dirigido su mirada hacia el Banco Hipotecario, acusando a la entidad de llevar a cabo despidos injustificados y cerrar sucursales de forma sistemática en varios puntos del país. Este tipo de recortes es visto como una amenaza seria para la estabilidad laboral y el acceso a servicios financieros.

Protestas y Estado de Alerta

La Asociación ha advertido que se mantiene en estado de alerta y movilización en todo el país. El gremio ha dejado claro que intensificará sus acciones si no se reciben soluciones concretas a sus demandas. “Rechazamos de manera absoluta cualquier política de achicamiento”, afirmaron desde la organización, dejando claro que no dudarán en continuar con sus medidas de presión hasta obtener respuestas satisfactorias.