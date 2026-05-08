Título: La Plaza Roja de Moscú se viste de "Victoria", pero sin tanques en el desfile

Bajada: Este 9 de mayo, la emblemática celebración del Día de la Victoria en Rusia toma un giro inusual: por primera vez en dos décadas, el desfile en la Plaza Roja se realizará sin equipamiento militar, reflejando un contexto complicado para el Kremlin.

Una palabra resuena con fuerza en la Plaza Roja: «Victoria».

El término en ruso, Победа (pronunciado «pobeda»), adorna enormes pancartas y pantallas de video, mientras que numerosos ciudadanos se toman selfies junto a una instalación artística con la misma palabra.

Un desfile reducido

A medida que la plaza se llena de vallas metálicas, los soldados ensayan para el tradicional desfile que conmemora la victoria sobre la Alemania nazi. Esta festividad se ha convertido en un símbolo nacional bajo el gobierno de Vladimir Putin, marcando el 9 de mayo como el evento de mayor relevancia para el país.

Sin embargo, en este 2023, el desfile presenta un cambio significativo: por primera vez en casi veinte años, no habrá tanques ni misiles balísticos, solo soldados marchando.

Un reflejo del contexto actual

La elección del Kremlin de reducir el desfile revela la situación en Ucrania. «Nuestros tanques están ocupados», señaló el diputado Yevgeny Popov, enfatizando que se requieren en el campo de batalla, no en la Plaza Roja.

A través de este cambio, el Kremlin parece reconocer que la guerra no se desarrolla como se había planeado. Con el conflicto en su quinto año, la ausencia de exhibiciones de potencia militar muestra un lado vulnerable de Rusia.

El impacto de la guerra en la población

Con la invasión a gran escala de Ucrania iniciada en febrero de 2022, los efectos del conflicto se sienten en el hogar. Este martes, un ataque con misiles y drones ucranianos resultó en muertes y heridos en Cheboksary, mientras que un dron alcanzó un edificio residencial en Moscú, señalando la creciente amenaza que representa el conflicto para la población rusa.

Dmitry Peskov, portavoz de Putin, ha manifestado preocupaciones por una «amenaza terrorista» proveniente de Ucrania, lo que ha llevado a justificar la reducción del despliegue militar en el desfile.

Perspectivas de la ciudadanía

Cerca de la Plaza Roja, las opiniones del público son diversas. Algunos consideran que la ausencia de tanques refleja miedo ante una potencial amenaza, mientras otros atribuyen una lógica de seguridad a la decisión. «Mostrar nuestro equipamiento militar demuestra nuestra fortaleza», comentó uno de los transeúntes.

Un símbolo de la guerra en curso

Esta reducción también simboliza un país que aún no ha logrado asegurar la victoria en Ucrania. En enero, el conflicto superó la duración de la lucha soviética contra Hitler, conocida como la Gran Guerra Patria. Encuestas recientes sugieren que la aprobación de Putin está disminuyendo entre la población, a medida que crece el cansancio hacia la guerra.

Celebraciones en toda Rusia

A pesar del desfile reducido, las ceremonias en toda Rusia continúan honrando a los más de 27 millones de ciudadanos soviéticos que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. En Rublevka, escolares colocan claveles rojos en un monumento, recordando la importancia de la victoria, aunque el desfile central sea menos ostentoso.

Conclusión: La resistencia de un país de vencedores

En este contexto, algunos combatientes de Ucrania comparan el conflicto actual con la Gran Guerra Patria, afirmando que «Rusia es un país de vencedores». Sin embargo, el camino hacia la victoria se muestra enrevesado para quienes aún esperan una resolución en el conflicto.