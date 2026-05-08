Chats entre Adorni y el contratista: ¿Intento de influencia en la declaración judicial del jefe de gabinete?

Revelaciones Impactantes en el Caso Adorni: Testimonio de Contratista Sacude el Poder

La última declaración de Matías Tabar, el contratista encargado de remodelar la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, ha generado un terremoto en el ámbito político y judicial. Su testimonio revela una inversión de 245 mil dólares en reformas, pagados en efectivo, lo que ha captado la atención de la opinión pública y de las redes sociales.

Durante su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita, Tabar expuso detalles cruciales que no solo involucran a Adorni, sino que también han generado inquietud en la administración del presidente Javier Milei. La transformación de la propiedad en el country Indio Cua se ha convertido en un tema candente, con el particular enfoque en un lujoso diseño que incluye una cascada en la piscina.

Un Testigo Clave y Su Reveladora Información

Tabar, al ser interrogado, entendió la gravedad de su papel en la investigación y entregó su celular para que se realice un peritaje. Este dispositivo puede contener información relevante, desde imágenes hasta mensajes que podrían complicar aún más la situación del político. El juez Ariel Lijo ha ordenado un análisis exhaustivo del contenido de su teléfono, lo que podría traer nuevas sorpresas a la trama.

Intentos de Influir en el Testimonio

Clarín ha revelado que Adorni intentó, en repetidas ocasiones, influir en la declaración de Tabar antes de que este compareciera ante la Justicia. Se descubrieron al menos dos intercambios de mensajes entre ambos, los cuales están siendo evaluados por los investigadores por su posible implicación en un delito.

Conversaciones Reveladoras

Las comunicaciones entre Adorni y Tabar comenzaron con un tono cordial. Adorni, en un intento aparente de minimizar la gravedad de la situación, ofreció apoyo al contratista. Sin embargo, Tabar, asesorado legalmente, decidió no mantener más contacto y reafirmó su compromiso de decir la verdad.

Reacción del Presidente y Consecuencias Judiciales