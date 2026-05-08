Veedores de la IGJ intentaron ingresar a la AFA, pero fueron rechazados

La situación patrimonial de la AFA genera controversia tras las críticas hacia el Ministerio de Justicia, que ha autorizado la llegada de dos veedores a las puertas de la institución, pero sin recibir respuesta.

El jueves, los veedores designados por la Inspección General de Justicia (IGJ), Diego Coste y Rubén Papacena, se presentaron en la emblemática sede de la AFA en la calle Viamonte. Sin embargo, su intento de diálogo fue infructuoso, ya que no lograron ser recibidos por ninguna autoridad, lo que ha suscitado inquietudes en el ámbito deportivo y gubernamental.

Desarrollo de la inspección y la falta de respuesta

Los veedores se dirigieron a la AFA en medio de cuestionamientos por los retrasos en las inspecciones. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia, la visita se produjo luego de críticas dirigidas a Juan Bautista Mahiques, el titular del ministerio, sobre su relación con los líderes de la AFA, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Al no recibir respuesta en la sede, los veedores dejaron una notificación bajo el portón, la cual incluye un listado de requerimientos necesarios para auditar las cuentas de la AFA. En declaraciones a la radio Rivadavia, Coste y Papacena expresaron su frustración ante la ausencia de actividad institucional, provocada, en parte, por el intento de Tapia de trasladar la entidad a Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

Un nuevo capítulo en la auditoría de la AFA

La llegada de los veedores marca un hito significativo en la gestión actual del Ministerio de Justicia, justo un mes después de la renuncia de Agustín Ortiz de Marco, el anterior veedor designado, quien había sido crítico de la gestión de Tapia. Desde la cartera de Justicia, se argumenta que la falta de acceso a la sede fue consecuencia de una apelación que aún no tiene carácter firme, y se subraya que la veeduría debe continuar hasta una resolución judicial.

Medidas a considerar ante la negativa de la AFA

El ministerio ha dejado claro que en caso de que la AFA no colabore, se evaluarán “medidas compulsorias” para acceder a la información requeridas para auditar las cuentas de la entidad que regula el fútbol en Argentina. Esta advertencia se suma a la profunda auditoría que había comenzado Vitolo, el antecesor de Mahiques, quien señaló que Tapia había incumplido con la presentación de los balances necesarios.

La disputa por el traslado de la AFA

Como parte de la estrategia para evitar las auditorías, la AFA está buscando cambiar su sede histórica en la calle Viamonte hacia Pilar, lo que ha generado controversia. Mahiques tiene lazos personales con la AFA que complican aún más la situación. Su gestión ha despertado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la correcta administración de las cuentas de la entidad futbolística.