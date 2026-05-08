Rusia destruye 264 drones ucranianos tras anunciar tregua unilateral

En un contexto marcado por la tensión, Rusia afirma haber derribado más de 260 drones ucranianos durante una tregua temporal por el Día de la Victoria. Este evento resalta la intensa actividad bélica en la región.

Detalles de la Intercepción

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó que, entre la medianoche del 8 de mayo y las 07:00 horas locales, sus defensas antiaéreas lograron interceptar un total de 264 drones de origen ucraniano, los cuales fueron destruidos en 16 regiones, incluidas áreas cercanas a Moscú y los mares Negro y Azov.

Moscú en Alerta

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, confirmó que 27 drones fueron derribados mientras se dirigían a la capital, sin que se registraran daños o víctimas. Las autoridades rusas han mantenido un nivel de alerta máxima, advirtiendo sobre posibles represalias en caso de que se interrumpan las celebraciones por el Día de la Victoria.

Proclamación de Tregua

El presidente ruso anunció una tregua unilateral en la medianoche del jueves, bajo el contexto del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Según el Ministerio de Defensa, las operaciones militares se suspenderán hasta el final de las festividades, lo que incluye la detención de bombardeos y ataques con drones.

Advertencias a Ucrania

Sin embargo, Rusia ha cautelado a Ucrania, advirtiendo que cualquier intento de interrumpir la celebración podría provocar un «ataque masivo con misiles» contra Kiev. Autoridades rusas han responsabilizado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por amenazar con lanzar drones en dirección a Moscú durante el 9 de mayo.

Reacciones de Zelenski

En respuesta, Zelenski afirmó en una cumbre reciente que Rusia planea realizar su desfile del 9 de mayo sin equipamiento militar, una situación que, según él, sería insólita en la historia reciente. Este comentario ha alimentado las tensiones en el contexto bélico actual.

Contexto Histórico

El año anterior, aunque no se logró un acuerdo de tregua, Kiev evitó acciones hostiles durante el Día de la Victoria, mientras que Moscú celebró con un gran desfile en la Plaza Roja, evento que contó con la presencia de numerosos líderes mundiales.