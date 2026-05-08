Hantavirus: Brote alcanza tres continentes y seis infectados

El alarmante brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius ha trascendido fronteras, afectando a pasajeros en tres continentes. El foco de la investigación apunta hacia un basural en Ushuaia, donde se cree que podría haberse originado la contagiosa cepa andina.

Un viaje lleno de sorpresas fatídicas

Una pareja de turistas neerlandeses había estado recorriendo la Patagonia argentina desde noviembre, cautivados por la belleza natural de la región. Sin embargo, su pasión por la observación de aves los llevó accidentalmente a un área de riesgo, exponiéndolos a roedores portadores del hantavirus.

El basural de Ushuaia como punto crítico

Según informes de guías locales, un basural a cielo abierto en Ushuaia, que frecuentan observadores de aves, podría ser el reservorio del virus. Gastón Bretti, un fotógrafo y guía de la región, describió el lugar como una «montaña de desechos» que ha crecido más allá de lo permitido por las autoridades.

Acciones de las autoridades sanitarias

El Ministerio de Salud argentino está tomando medidas urgentes, enviando equipos técnicos para rastrear y analizar roedores en áreas cercanas al contagio. El objetivo es detectar la posible presencia del virus y mitigar su propagación.

Casos en aumento y un nuevo foco de atención

El panorama se agravó con la aparición de un nuevo caso sospechoso: una azafata neerlandesa que asistió a la mujer de 69 años que falleció en Sudáfrica. Si su test resulta positivo, marcaría el primer contagio fuera del crucero, elevando la cifra total a nueve casos.

Repatriación y precauciones internacionales

El crucero MV Hondius se dirige a Granadilla, Tenerife, donde se planea evacuar a los pasajeros. Sin embargo, el gobierno local aclaró que el barco solo se detendrá sin desembarcar, y las naciones implicadas están organizando medios para repatriar a sus ciudadanos.

Medidas y recomendaciones globales

En respuesta a la emergencia, la Comisión Europea ha movilizado recursos y activado el Mecanismo de Protección Civil. La OMS asegura que el riesgo para el resto del mundo es bajo, aunque se están tomando precauciones en múltiples países para contener el virus.

A medida que la situación se desarrolla, las autoridades de salud siguen de cerca la situación, trabajando para rastrear contactos y contener posibles contagios relacionados con el crucero.